Ultime Notizie Roma del 20-11-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione Francesco Vitale in studio è atteso per oggi via libera dell’Unione Europea la manovra economica dell’Italia non sono previste richieste di correzione dei conti mi rinvia nuovi giudizi il Ok di Bruxelles è stato annunciato già la settimana scorsa da Pierre moscovici commissario affari economici dell’Unione Europea la maggioranza resta comunque impegnata nella difesa delle misure contestate dall’opposizione sulle nuove polemiche sul mess è passato un anno da quando Silvia Romano è stata rapita era il 20 novembre del 2018 quando la cooperante Milanese fu sottratta la sua attività Umanitaria chakama un villaggio a 80 km da Malindi in Kenya le ultime notizie che sono degli sviluppi dell’indagine della procura di Roma e dei Carabinieri del Ros riportano che la 24enne sarebbe tenuta sotto sequestro in Somalia da un gruppo islamista legato ai jihadisti di al shabaab ha destatola attribuzione della cittadinanza onoraria di Biella Ezio Greggio pochi giorni dopo la bocciatura della proposta di attribuire allo stesso riconoscimento a Liliana Segre onorificenza Che grezzo in serata ha rifiutato in segno di rispetto per la senatrice È ufficiale José Mourinho è il nuovo allenatore del Tottenham l’ho annunciato il club con un comunicato specificando che il portoghese ha firmato fino al 2023 e voltiamo pagina una donna di 30 anni ricoverata in gravi condizioni non è in pericolo di vita dopo essere caduta dal secondo piano di un Escape Room stanza in cui si svolgono giochi di ruolo in via Brunetti via Milano a causa del crollo della soletta secondo quanto ricostruito dal 118 e vigili del fuoco la donna Ieri sera stava compiendo il percorso all’interno della casa maledetta così si chiama il locale quando ha ceduto ed è caduta per alcuni metri ha subito vari traumi agli atti e alla schiena e questa era l’ultima notizia Buon proseguimento linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa