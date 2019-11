Ultime Notizie Roma del 20-11-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale bene ritornate raccolto dalla redazione di Francesco Vitale in studio poche ore dopo la promessa di Grazia e garantita dal premier maltese Joseph Muscat al presunto mediatore dell’omicidio del Giornalista Daphne Caruana Galizia è stato arrestato il businessman jorgen fai uno dei principali imprenditori di Malta era a bordo del suo yacht intercettato è bloccato dalle forze armate Maltesi mentre cercavo di uscire dalle acque territoriali lo riferisce il Times of Malta è anche il titolo del punto segreto seventeenlive denunciato dalla Caruana via libera della maggioranza la riforma del processo civile che arriverà la settimana prossima in consiglio dei ministri Per il penale il Ministro della Giustizia Bonafede ha portato due proposte una Prevede la possibilità per chi ha assolto in primo grado di chiedere una corsia preferenziale per l’appello la seconda una forma di agevolazione dell’indennizzo nel caso di sforamento dei termini previsti sul penale le forze pulitiho chiesto una riflessione quindi ci sarà un nuovo aggiornamento ha detto il ministro il Sottosegretario de giorgis non abbiamo ancora trovato soluzioni condivise le tue crisi del siderurgico dell’ilva arriva l’avvertimento del ministro dello sviluppo economico Stefano patuanelli ci sono ancora le condizioni per far restare al Sailor mi tardi c’è ma il problema non è lo scudo chi deve fare il primo passo L’azienda non deve parlare più di 5000 esuberi spiega e nero scudo Chieri dobbiamo farne una azienda ma non siamo d’accordo piuttosto si parli di una norma generale all’interno di un percorso che ripristini la produttività del ex-ilva tensione nella maggioranza sul mese il Fondo Europeo salva stati di Unione Europea vuole la riforma del corriere il capo del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio spiega che il vertice che i parlamentari cinquestelle chiedono non è contro il premier Conte che respinge le polemiche punta rinvio della riforma Ma per fare perché una riforma del mese che stritola l’Italia non è fattibile spiega venerdì il vertice di maggioranza sulla riforma delle meccanismo di stabilizzazione finanziaria Europa l’ex ministro dell’economia Tria non c’è alcun accordo segretoche sono pretestuose e i carabinieri del comando provinciale di Torino stanno eseguendo ordinanze di misure cautelari nei confronti di altrettante persone originarie del Pakistan del Bangladesh e dell’India accusate di aver utilizzato il traffico clandestino di connazionali anche minorenni tra i destinatari delle misure cautelari anche un avvocato Torinese che sotto compenso secondo l’accusa agevola Vale pratiche per i permessi di soggiorno elegante è stato sottoposto all’obbligo di dimora è stato accidentale per un corto circuito l’incendio all’origine dell’esplosione La notte scorsa in una macelleria Reggio Calabria che ha provocato il ferimento di quattro Vigili del Fuoco e stai agenti della sezione volanti in seguito all’incendio erano intervenuti un autobotte dei Vigili del Fuoco gli equipaggi di Trevor abiti per mettere in sicurezza la zona durante l’attività per spegnere un incendio che si stava propagando all’interno del locale si è verificata l’esplosione tutti riferisce la polizia hanno riportato ustioni e contusioni ma nessuno è in pericolo di vita Raid dell’aviazione israeliana contro obiettivi della forzaiPhone fermate di Damasco in seguito al lancio di razzi verso il gol di ieri da parte di forze iraniane in Siria 11 le persone uccise tra cui 7 non siriani molto probabilmente iraniani a quanto afferma il Siriano per i diritti umani secondo cui hanno avuto come obiettivo arsenali della forza iraniana alla periferia di Damasco e altre aree tra cui la base aerea di Mazzè il premier israeliano Netanyahu avverte chi ci ha colpito Mosca i raid una mossa sbagliata che Grava le tensioni lo sporco José Mourinho nuovo allenatore del Tottenham succedendo a Maurizio pochettino che è stato esonerato ieri ex allenatore dell’Inter del Chelsea e del Manchester United Mourinho ha firmato con la squadra inglese fino alla fine della stagione 2022-2023 lo special one si è detto emozionato ed entusiasta della qualità della ed è tutto buon proseguimento di ascolto

