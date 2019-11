Ultime Notizie Roma del 20-11-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli in apertura di questa edizione parliamo di rifiuti di ambiente ed energia €300 a tanto ammonta in media nel 2019 la tassa dei rifiuti in Italia con differenza territoriale molto marcate la regione più economiche del Trentino Alto Adige €190 la più costosa la campagna 421 Catania il capoluogo di provincia più indagine sui costi sostenuti dai cittadini per lo smaltimento dei rifiuti in tutti i capoluoghi di provincia prende come riferimento nel 2019 una famiglia di può composta da tre persone una casa di proprietà di 8 metri quadri continua incessante l’allarme incendi in Australia sono le decine e di roghi fuori controllo negli Stati orientali ail mio stato è il seguente Land che si è esteso al sud dell’Australia con temperature record per novembre fino a 45° in molta parte dello stato sono state dichiarate condizioni di fuoco catastrofica oggi rimangono chiuse 111 scuole e molti residenti a rischio è stato intimato di abbandonare le abitazioni noi avremo un incontro di vertici a mente sul salvata che valuteremo insieme le nostre posizioni posizioni diverse tra i 5 Stelle No non ci sono Ci sarà un incontro e ci si confronteranno sul tema l’ho detto sul meccanismo europeo di stabilità il ministro del lavoro Nunzia catalfo a margine dell’inaugurazione di Wonderland a Catania è morto a Trento all’età di 105 anni Francesco volpin Decano dei piloti colonnello dell’Aeronautica durante la Seconda Guerra Mondiale ad ogni rinnovo di licenza di volo per festeggiare il suo compleanno decollava dall’ aeroporto caproni di Trento sono aereo da turismo Per compiere unla tua città l’ultima volta nel ottobre 2018 all’età di 104 anni impegnato nel Mediterraneo in Russia il comandante Volpi Come veniva affettuosamente chiamato è stato il fondatore della Aeroclub Trento promotore della scuola nazionale di volo e montagne padre dell’ aeroporto Gianni caproni di Trento è tutto dalla redazione vi diamo appuntamento alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa