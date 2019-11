Ultime Notizie Roma del 20-11-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli l’apertura parliamo di manovra via libera della commissione europea la manovra italiana 2020 nonostante per Bruxelles pone Rischi di non rispetto del patto di stabilità ovvero potrebbe portare a una deviazione significativa del cammino verso rispetto dell’obiettivo di medio termine Inoltre persiste il rischio di non rispettare il benchmark di riduzione del debito Così come per Belgio Spagna e Francia scrive Bruxelles nella sua opinione alla commissione europea tornerà a valutare i conti pubblici in primavera la trasformazione socio-demografica da molto tempo interessa il nostro paese il suo progressivo invecchiamento generazionale il calo delle nascite acquisito aspettanomi ami le proporzioni di una celtiche emergenza Nazionale secondo i più recenti dati pubblicati dall’istat nel 2017 sono stati iscritti In anagrafe per nascita 458000 tanto 51 bambini oltre 14.000 in meno rispetto al 2016 oltre 26mila in meno rispetto al 2015 se si considera il triennio 14-17 allenarsi sono diminuite di circa 45 mila unità così il presidente del Senato Elisabetta casellati aperto il convegno sull’emergenza di natalità in corso a Palazzo Madama ospedale di un giovane di 24 anni è salito a te il numero dei morti negli incidenti avvenuti ieri mattina all’esterno dell’impianto di stoccaggio di carburante della compagnia Talea atten Cata vicino ai l’alto lo riferisce il quotidiano La ragione prima di questo nuovo grave incidente l’ufficio del difensore del Popolo Boliviano Aveva reso noto che dalle 20giorno delle contestate elezioni vinte dal Presidente dimissionario Evo Morales i morti erano 24 ci sono ancora 100 irriducibili circa Campus del Politecnico di Hong Kong lo ha riferito il rettore tende jinguang precisando che circa 20 sono gli studenti dell’Ateneo e che oggi Alcune occupanti hanno deciso di gettare la spugna e di uscire causa delle condizioni insostenibili poche ore dopo la promessa di Grazia garantita dal premier maltese muschiata il presunto autore dell’omicidio della giornalista Caruana Galizia Dafne è stato arrestato il businessman yorgen Fenech uno dei principali imprenditori di Malta era bordeaux Toyota interpretato bloccato dalle forze armate Maltesi mentre cercava di uscire dalle acque territoriali lo riferisce il Times of Malta domani 1 Russiaall’interno del cantiere di ricostruzione del nuovo viadotto Polcevera e tre persone sono rimaste leggermente contuse subito sottoposti alle cure mediche del caso sono in Corso accertamenti su quanto d’uso Gli operai sono al lavoro per rimettere in sicurezza l’area La Grua battendo si è posata su uno degli impalcati che ti trova a terra per le operazioni di assemblaggio ha reso noto la struttura commissariale ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento al prossimo evento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa