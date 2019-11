Ultime Notizie Roma del 20-11-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano via libera della commissione Ue alla manovra italiana 2020 nonostante per Bruxelles pone Rischi di non rispetto del patto di stabilità la commissione tornerà valutare conti pubblici in primavera il vicepresidente della commissione dombrovskis spiega infatti che preoccupano i debiti alti che non sono stati ridotti abbastanza velocemente di Italia Belgio Spagna e Francia in vita quindi rischio di non rispetto del patto a prendere le misure necessarie per assicurare che il bilancio 2020 rispetti le regole e da via libera della maggioranza la riforma del processo civile che arriverà la settimana prossima Consiglio dei Ministri Per il penale il Ministro della Giustizia Bonafede ha portato al tavolo due proposte una Prevede la possibilità per chi ha assolto in primo grado di chiedere una corsia preferenziale per l’appello La seconda è una formaagevolazione dell’indennizzo nel caso di sforamento dei termini previsti sul penale le forze politiche hanno chiesto una riflessione quindi ci sarà un nuovo aggiornamento ha detto il ministro il Sottosegretario De Giorgi Sta ferma Non abbiamo ancora trovato soluzioni condivise Cambiamo argomento nel 2018 sono stati celebrati in Italia 195.000 778 matrimoni circa 4500 in più rispetto all’anno precedente segue la tendenza a sposarsi sempre più tardi gli sposi al primo matrimonio hanno in media 33,7 anni e le spose 31,5 lo rileva l’Istat la meta dei matrimoni e al 50,1% è sembrato con rito civile ma Lord la quota e del 63,9% al sud e meno della metà 30,4 Inoltre nel 2018 sono state 2808 leoni coppie dello stesso sesso Si conferma la prevalenza di coppia di uomini 64,2% del nord-ovest come ripartizione di costituzione delle unioni 37,2% l’ultimachiusura andiamo in Israele perché sono falliti i tentativi di libermann leader del partito di destra di dar vita ad un governo unitario Nazionale liberale con il likud di Netanyahu e con il centri estivi bennigan’s leader di bianco l’ha fermato liberman osservando che a causa della loro mancanza di leadership esiste il rischio di nuove elezioni questa notte il termine massimo per il premier incaricato Ganz la formazione di un governo è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa