Ultime Notizie Roma del 20-11-2019 ore 17:10

apertura di Milano che Indaga sul caso arcelormittal portare i primi esiti degli accertamenti di questi giorni nella causa civile udienza fissata per il 27 novembre sul ricorso d'urgenza del commissario dell'ilva gli inquirenti stanno cercando di capire se siano stati o meno svuotate le casse il magazzino del ex stabilimento pilotando nel mirino dei PM anche le comunicazioni alla mercato tramite l'amministratore delegato Morselli intanto Confindustria Taranto denuncia che nessun pagamento è stato effettuato informa che le aziende degli appalti in attesa del saldo di crediti domani alle 12 riprenderanno il blocco delle attività depressing ha dei delegati dei metalmeccanici sindacati CGIL CISL e UIL per arrivare ad una mobilitazione generale la crisi dell'Sei una questione per il paese fanno presente intervenendo all'assemblea Nazionale unitaria il segretario generale fim-cisl Marco Bentivogli spiega che si deve chiedere di costruire un percorso per arrivare ad un grande sciopero generale accolta dagli applausi della platea andiamo a Malta poche ore dopo la promessa di Grazia garantita dal premier maltese al presunto mediatore dell'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia è stato arrestato il businessman yorgen Fenech uno dei principali imprenditori di Malta era a bordo del suo yacht bloccato dalle forze armate Maltesi mentre cercava di uscire dalle acque territoriali non c'è il tanto un'alta Fenech e anche il titolare del fondo segreto denunciato dalla Caruana il premier ha definito l'arrestato come una persona ti interessa e per le indagini ma non ha ancora voluto confermare che la resto sia in quanto sospetto mandante dell'omicidio ultime notizie in chiusura €300 a tanto ammonta in media nel 2019 la tassa dei rifiuti in Italia con differenze territoriali molto marcati religioneMichael Trentino Alto Adige €190 la più costosa la Campania 421 Catania il capoluogo di provincia più costoso €504 potenza economico €121 e il quadro che emerge dalla rilevazione dell'osservatorio prezzi e tariffe della Onlus cittadinanza attiva a livello di aree geografiche rifiuti costano meno al Nord in media €258 segue il centro €290 infine il sud a €351

