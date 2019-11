Ultime Notizie Roma del 20-11-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno via libera della commissione Unione Europea alla manovra italiana 2020 nonostante per Bruxelles pone Rischi di non rispetto del patto di stabilità la commissione Ue tornerà valutari punti pubblici in primavera il vicepresidente della commissione dombrovskis spiega infatti che preoccupano i debiti alti che non sono stati ridotti abbastanza velocemente di Italia Belgio Spagna e Francia invita quindi gli stati a rischio di non rispetto del patto a prendere le misure necessarie per assicurare che il bilancio 2020 rispetti le regole l’economia il vaga l’Italia sono i due tavoli più complessi tra quelli aperti al mise sulle crisi industriali così il ministro dello sviluppo economico patuanelli riferendo alla camera sui tavoli per le crisi industriali sulla compagnia Airti ho detto parzialmente ottimista ma attende le considerazioni dei commissari alla scadenza dell’ultima proroga i tavoli aperti al mise sono 149 sono in linea con gli ultimi cinque anni liquidato medie di 151 aggiunto 102 sono attivi da più di 3 anni e il 28% è aperto da più di 7 anni abbiamo proprio dell’ ex Ilva perché la procura di Milano che Indaga sul caso arcelormittal portare i primi esiti degli accertamenti di questi giorni nella causa civile con udienza fissata per il 27 novembre tu ricorso d’urgenza dei commissari Ilva gli inquirenti stanno cercando di capire se siano stati o meno svuotate le casse e il magazzino dell’ ex stabilimento pilotando una crisi nel mirino dei PM anche le comunicazioni rese al mercato tramite l’amministratore delegato Morselli intanto Confindustria Taranto informa che le aziende degli appalti in assenza del saldo dei crediti domani alle 12 riprenderanno il blocco delle attività iscrizione oggi dei commissari del Ilva in amministrazione straordinaria nello stabilimento sìparliamo di scuola perché ad un anno e mezzo dalle ultime elezioni RSU è stata certificata a Daniel per la rappresentativa sindacale per il personale docente e ATA della scuola per il personale amministrativo dell’università e poi il personale docente amministrativo delle accademie e dei conservatori ma ci dice tutto il presidente di ANIEF Marcello Pacifico attraverso i nuovi terminali associativi da nominare in ogni istituzione scolastica si possa procedere Innanzitutto una campagna di informazione della delle assemblee Che già sono in programma in tutte le scuole italiane delle assemblee dove vogliamo fare il punto sulle proposte di ANIEF per il rinnovo del prossimo contratto collettivo nazionale scaduto informare sui diritti dei lavoratori in particolar modo rispetto a questa precarietà che ancora oggi colpisce la scuola italiana quindi in termini di progressione di carrierascatti di anzianità di retribuzione accessoria e di diritti permessi E poi vogliamo anche portare avanti le proposte che un giorno per cambiare la contrattazione d’istituto alla luce che cosa cosa c’è di un’operazione verità che parta da un’informazione tu per viene rispettata la normativa all’interno delle nostre scuole su tanti segmenti ai contratti alla sicurezza per arrivare poi a delle proposte specifiche per migliorare la scuola e per renderlo migliore servizio a tutti i cittadini e tutto grazie per averci tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa