Ultime Notizie Roma del 20-11-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus in primo piano il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza in vigore da oggi con cui rinnova il provvedimento del 4 novembre con le misure per le regioni rosse Lombardia Piemonte Calabria Vale arancioni Puglia e Sicilia numero di Nancy è valida fino al 3 dicembre ferma restando la possibilità di nuova classificazione le misure restrittive come mostrano i numeri preliminari degli ultimi giorni del nostro paese sono di funzionare abbiamo nell’ultima settimana a livello di 15 di diffusione del contagio sceso rispetto alla settimana precedente e oggi verranno presentati i nuovi dati dice speranza i dati del vaccino lasciano ben sperare ma bisogna ancora avere prudenza che nell’arco del 2021 ci saranno 6 o 7 vaccini sono ragionevolmente ottimista che per fine gennaio ne avremo già tre con l’autorizzazione pronti perRilassati ti ho detto Guido Rasi direttore esecutivo dell’agenzia Europea dei medicinali la palla poi passerà alle strutture locali aggiunge estati menti per unificare la corsa veloce che si è fatta il vaccino contro il covid avranno una sicurezza identiche a quella che hanno tutti i vaccini approvati da quando lei Ma esiste concludi Rasi intanto Beyoncé è che fai sera hanno inoltrato la richiesta di autorizzazione alla United States made in agenzia per mettere sul mercato il vaccino anti covid intanto bionda che fai te le hanno inoltrato la richiesta di rateizzazione all’agenzia statunitense per mettere sul mercato il vaccino di chiusura ultima notizia 50 fa episodi di crolli distacchi di intonaco caduta di finestre muri di recinzione e alberi in prossimità delle scuole sono quelli che cittadinanza attiva agosto 2019 novembre 2020 dal 2015 si contano 326 episodi di questo genere Da settembre 2013 sono registrati già 11 17343situate in zone a rischio sismico elevato 1 e 2 aria in cui vivono 4300000 bambini ragazzi tipo istituti 4176 hanno inoltrato richiesta di finanziamento al Ministero dell’Istruzione per effettuare verifiche di vulnerabilità sismica e tutto grazie per averci seguito le muse e il turno nella prossima edizione

