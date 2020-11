Ultime Notizie Roma del 20-11-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno senza covid l’indice di trasmissibilità eredi calcolato sui casi sintomatici è pari al 1,18 si riscontrano valori medi di RT tra 1 e 1,5 nella maggior parte delle regioni italiane da questa settimana non chiude il valore di RT stimate inferiore a 1 abitanti una bozza del monitoraggio settimanale Istituto Superiore di Sanità Ministero della Salute un risultato ottenuto grazie alle restrizioni delle due settimane aveva detto che stamattina il ministro della Salute Roberto Speranza che ha firmato l’ordinanza con cui rinnova fino al 3 dicembre il provvedimento che IV Novembre con misure per le regioni rosse Lombardia Piemonte Calabria e Valle d’Aosta era Coni Puglia e Sicilia intanto Massimo Galli direttore della malattia infettive dell’ospedale Luigi Sacco di Milano a ferma ci si preoccupa delle prossime feste ma ora abbiamo il dovere di analizzare Cosa succederà a Pasqua e questa secondaSono Vera soppressa come si deve altrimenti è come fare le diete molto concentrata e poi ci si arrabbia se dopo si ingrassa un chilo alla settimana così riesci aggiungere galli a trovare un mantenimento almeno fino a quando non arriverà il vaccino tu la terza Ondata è scontata Cambiamo argomento il presidente dell’antimafia Morra Sì scusa per le parole sul voto in Calabria sulla Presidente della Regione Santelli morta per un tumore qualche settimana fa chiedo scusa a chi si è sentito offeso e colpito da parole che sono state volutamente tagliate e cucite per far intendere ciò che il sottoscritto non ha mai pensato io mi batto per una sanità pubblica universale che intervenga per chi è più debole e chi è più debole il malato dice il MoVimento 5 Stelle Tuttavia prende le distanze le sue parole dicono non rispecchiano il nostro pensiero e cittadini chiamati al voto si esprimono sulla base della loro libera insindacabile opinione proprio in virtù di questa libertà ai partiti del centrodestra dovrebbero chiedere scusa per avere fatto eleggere personaggi come tallini oggi agli arresti ultime notizie in chiusura un anno e otto mesi di reclusione la condanna chiesta dal pubblico ministero per la sindaca diChiara appendino a processo per i fatti di Piazza San Carlo l’udienza nell’aula magna del palazzo di giustizia con rito abbreviato e tu sei dal magistrato contro la sindaca e altri 4 imputati sono disastro lesioni e omicidio colposo tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa