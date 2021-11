Ultime Notizie Roma del 20-11-2021 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Talent studio una violenta protesta contro le restrizioni per il covid-19 rataje MV a Rotterdam in Olanda auto incendiate lanci di oggetti contro la polizia che ha risposto con colpi di avvertimento prendo almeno due manifestanti lorda 1 in Austria che non c’è l’obbligo vaccinale in Italia si moltiplicano le pressioni per un rafforzamento del greenpath Sul modello austriaco virus in crescita specialmente nella fascia dai 30 ai 50 anni prosegue oggi a Firenze la Leopolda numero 11 iniziata ieri con Renzi contro tutti i leader di Italia Villa accusato meloni Salvini letto e con te invii voler andare alle lezioni nel 2022 Fratelli d’Italia lega attaccano sul trattato del Quirinale di cooperazione rafforzata tra Italia e Francia che Macron firmerà a Roma il Parlamento non ne sa nulla solo a noi sembra uno scandalo dicearchiviato il procedimento contro Cesa di lavoratori e alle 2 imprese governo e maggioranza lavorano su questa suddivisione degli otto miliardi per il taglio delle tasse manovra sul tavolo diverse ipotesi Per intervenire sull’irpef dalla riduzione dell’aliquota del 38% alla revisione delle detrazioni per l’irap l’idea di fissare una soglia che adesso nerare le PMI Oggi manifestazione dei sindacati sulla manovra le intelligenze americane e della Gran Bretagna Sono sempre più convinta che Putin e spia considerando un’azione militare per prendere il controllo di una fetta più ampia dell’Ucraina lo scrive New Times secondo cui gli 007 americani starebbero spingendo i paesi europei a lavorare con gli Stati Uniti per sviluppare un pacchetto di sanzioni economiche di misure militari per frenare il Cremlino Giorgia di Corradin un militare l’ex presidente instacrush che ha smetto lo sciopero della fame La scuola italiana è il pilastro europeo dei Diritti Sociali questo il tèdel della prima giornata del convegno Nazionale organizzato da ANIEF Cisal progetto pulter Cesi Europe Academy il Focus sul personale scolastico pari opportunità a sostegno Attiva l’occupazione e precariato sentiamo Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF e Dicesi Europe Academy europeo dei Diritti Sociali si parla di pari opportunità di sostegno all’occupazione di occupazione flessibile sicura di retribuzione per fare che cosa permette l’accensione del paese delle istituzioni comunitarie un problema grosso quello che ancora nella italiana per il personale della scuola docente amministrativo ma anche rispetto di questi principi di trattamento tra personale di ruolo Manco un reddito minimo manca la tutela anche degli alunni con handicap e certificato nel diritto all’inclusionediritto all’istruzione manca la possibilità anche di avere di poter coniugare la vita familiare con la vita forse ci mandi tutti questi argomenti sono sviluppati in un progetto affronterà in dieci il primo fino a gennaio sempre in diretta streaming della pagina social media argomenti che si concluderà con un inchiesta pubblica e poi con una tavola rotonda che coinvolgerà tutti i parlamentari e quindi la politica italiana è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa