Ultime Notizie Roma del 20-12-2018 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale oggi alle 13:00 termine per la presentazione dei subemendamenti alla manovra si va verso la richiesta di fiducia sul maxiemendamento che oggi in aula Senato recepisca le proposte di governo e relatori taglio per tre anni dell’adeguamento delle pensioni oltre i €1520 al mese taglia quelle oltre 100.000 l’hanno aumenti dell’IVA per 23 miliardi Nel 2020 è quasi 29 nel 2021 2022 confermato l’accordo con la commissione europea che però avverte continui a seguire l’andamento di bilancio Trento piange Antonio megalizzi reporter di 29 anni morto in seguito all’attentato di trasburgo dello scorso XI dicembre oggi alle 14:30 i funerali nel Duomo di Trento presenti tra gli altri Mattarella e Conte bandiera italiana Ed Europea a mezz’asta cibi tipici pubblici in tutta Italia commozione ieri alla camera ardente nella Chiesa di Cristo Re iniziano oggi le demolizioni per la ricostruzione del ponte diMa si parte con un edificio sotto al moncone o avete sempre Oggi scade il termine per firmare i rogiti per le cessioni delle 266 abitazioni in zona rossa riapre intanto via Perlasca un collegamento chiave per la città interrotto quel 14 agosto e dopo le storiche vittorie contro l’isis È tempo di riportare i nostri giovani a casa ferma Trump ma il pentagono critica la volontà del presidente di ritirare le truppe americane dalla Siria si segue la pista terrorismo per l’omicidio delle due turiste scandinave in Marocco dopo la diffusione sul web di un video della loro decapitazione l’amministrazione americana annunciano nuova serie di sanzioni contro la Russia motivandole con una prolungata inosservanza delle norme internazionali essere colpiti alcuni responsabili dell’intelligenza di mosche altre entità allo stesso tempo Washington pone fine a misure restrittive contro alcune Industrie russe come il colosso dell’alluminio Rosa nuove accuse di pedofilia la Chiesa Cattolica negli Stati Uniti altri 503 ti avrebbero abusato sessualmente di Minori nelle sei diocesi delle lì Noi oltre i 185 casi Giannotti Senato americano ha trovato una legge che sancisce come reato perfederale linciaggio Barbara pratica che affonda le sue radici soprattutto nella storia degli Stati Uniti del Sud È tutto Buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa