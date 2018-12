Ultime Notizie Roma del 20-12-2018 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il compromesso sulla manovra non tradisce le promesse fatte agli italiani dice il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti intervenuto a Sky Tg24 possiamo fare le nostre misure sentiamo della Liga capiscono le diversità che si compongono in questo governo e continuano a mantenere quel tipo di fiducia fin quando abbiamo questo tipo di fiducia andiamo avanti quando riusciamo a fare le cose che abbiamo scritto nel contratto di governo dobbiamo andare avanti perché giusto andare avanti la manovra è una vittoria dell’Italia degli italiani del buon senso della ragionevolezza del dialogo così il Ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini intervistato da Rai Radio 2commenta l’esito della trattativa con l’Unione Europea sulla legge di bilancio dalle Colonne del Corriere della Sera invece il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ribadisce l’intenzione di restare in carica cinque anni di non voler lasciare il posto al sotto alle dice Salvini non sono pronta a questo passaggio di consegna ma non perché tenga la poltrona questo governo ha detto è frutto di un impegno con gli italiani per realizzare un progetto riformatore che richiede tempo ed energie per l’intero arco della legislatura la cronaca nella notte è stato fermato il ragazzino sedicenne Rom sospettato di essere l’aggressore di Aida della francese di 56 anni ucciso domenica notte trovato morto sotto i portici di Piazza Ungheria Palermo ieri era stato interrogato per molte ore fino a tarda sera siamo pagina erano pronte a scatenare una guerra di mafia per assicurarsi il controllo del territorio e quanto accaduto sulle coste della provincia di Crotone dalla polizia al termine di un’inchiesta coordinata dalla dda di Catanzaro l’indagine ha portato all’arresto di diversi esponenti di spicco delle famiglie della Ndrangheta Crotonese attivi a Isola Capo RizzutoPetilia Policastro accusati a vario titolo di associazione mafiosa il tentato omicidio estorsione tentata rapina incendio porto e detenzione illegale di armi e munizioni uno sguardo all’economia partenze rialzo per lo spread fra Btp e Bund il rendimento sale 259 punti contro i 253 della chiusura di ieri quando aveva visto un calo di oltre 10 punti Grazie all’accordo fra governo italiano e Unione Europea sulla manovra evitando la procedura di infrazione il rendimento del decennale pari al 2,8%

