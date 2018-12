Ultime Notizie Roma del 20-12-2018 ore 12:10

romadailynews radiogiornale provati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli la commissione Unione Europea ha deciso di non avviare la procedura per debito eccessivo nei confronti dell’Italia dopo l’accordo raggiunto con Bruxelles è arrivato l’emendamento del governo che recepisce Intesa con l’Unione Europea sulla manovra la proposta di modifica è stata depositata in commissione bilancio al Senato prima in aula al Senato poi Quirinale la giornata dell’accordo tra Italia e Unione Europea e soprattutto la giornata di Giuseppe Conte l’avvocato inviato dai vice premier Di Maio e Salvini a trattare con gli orapi lati Non era certo della buona riuscita del negoziato fino alla sua ufficializzazione un taglio di quasi 5 miliardi da 15,7 miliardi a 11 miliardi così si riduce nel 2019 lo stanziamentoper il reddito di cittadinanza e quota 100 in manovra taglio delle pensioni d’oro del 2019 oltre i €100000 lordi si legge ancora nelle mi dà mento e poi aumenta l’IVA per 23 miliardi Nel 2020 è quasi 29 nel 2021 e nel 2022 prevede l’emendamento monito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 360° sul rispetto della carne ruolo del parlamento l’Europa e lavoro al parlamento espressione interprete della sovranità popolare affidato il ruolo centrale nella democrazia disegnata dalla costituzione le coste della provincia di Crotone erano pronti a scatenare una nuova guerra di mafia per assicurarsi il controllo del territorio e quanto accertato la polizia al termine di un’inchiesta coordinata dalla dda di Catanzaro che ha portato all’arresto di diversi esponenti di spicco delle famiglie della Ndrangheta Crotonese le misure sono scattate nei confronti di vari esponenti delIsola Capo Rizzuto Crotone e Petilia Policastro usati a vario titolo è rientrato a terra l’equipaggio della Stazione Spaziale internazionale dopo 197 giorni in orbita il tedesco Alexander guest dell’agenzia spaziale Europea ha concluso la sua missione oryzon ed è atterrato con la navetta russa soyuz insieme ai colleghi l’amministrazione statunitense annunciato una nuova serie di sanzioni contro la Russia motivandole con una prolungata inosservanza delle norme internazionali allo stesso tempo Washington deciso di porre fine alle misure restrittive contro la Russia è tutto per ora dalla redazione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa