Ultime Notizie Roma del 20-12-2018 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli bene aver evitato la procedura di infrazione ma l’Europa deve cambiare la linea del governo chi l’ha il giorno dopo lo stop di Bruxelles alle procedure per il debito italiano con L’intesa sulla manovra. dai vicepremier arrivano rassicurazioni sul fronte dell’IVA dopo la notizia che nel maxiemendamento del governo che recepisce l’accordo con l’Unione Europea sulla manovra sono previsti aumenti IVA per 23 miliardi Nel 2020 e quasi 29 nel 2021 2022 non c’è un aumento dell’IVA quest’anno e non ci sarà nei prossimi anni come abbiamo dimezzato quest’anno le clausole Lady metteremo nei prossimi anni ha detto Luigi Di Maio a Radio Capital le autorità marocchina e hanno arrestato altri tre sospettati per l’omicidio di due turiste stellinanelle montagne dell’atlante del Marocco un primo sospetto era stato fermato martedì e secondo il procuratore marocchino sarebbe affiliato a un gruppo islamista all’omicidio a delle due ragazze un albanese una norvegese può essere considerato politicamente motivato e quindi un atto di terrorismo tutto il primo ministro Danese secondo il quale ci sono ancora forze Oscure che vogliono combattere i nostri valori e di fronte alle quali non dobbiamo arrenderci lo spread BTP Bund è sceso sotto i 250 punti base 253 ieri in chiusura sui minimi da fine settembre Per poi salire a 251 il rendimento del decennale italiano e del 2,74% dopo un minimo a 2,72% il mondo sta sottovalutando il pericolo di una guerra nucleare lo ha detto Vladimir Putin sottolineando come lo sfacelo di sistema di deterrenza internazionale ha pulito dalla decisione degli Stati Uniti d’America di uscire dal Trattato inf aumentaincertezza le armi della Russia aggiunto Putin Servono a mantenere la parità strategica e se arriveranno i missili in Europa poi l’occidente non squittisce se noi reagiremo numerosi bus turistici fermi in Piazza Venezia Roma per protestare contro il nuovo regolamento comunale che vieta loro l’accesso nel centro storico a partire dal 2019 la protesta che ha usato la chiusura al traffico di Piazza Venezia e molti disagi di mobilità nell’area centrale che comando della polizia locale sta cercando di fronteggiare con decina di pattuglie in campo chiuse anche via dei Cerchi e via del Teatro Marcello ieri avevano protestato sempre a Roma taxi ed NCC è tutto per ora dalla redazione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa