Ultime Notizie Roma del 20-12-2018 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli mattinata di caos traffico nel centro di Roma per dei bus turistici fermi in Piazza Venezia per protestare contro il nuovo regolamento comunale che vieta loro l’accesso nel centro storico a partire dal 2019 la protesta che ha usato la chiusura al traffico di Piazza Venezia e molti disagi di mobilità nell’area centrale che il comando della polizia locale sta cercando di fronteggiare con decine di pattuglie in campo chiusa anche via dei Cerchi e via del Teatro Marcello ieri avevano protestato sempre Roma taxi ed NCC È inaccettabile che Roma sia tenuta sotto Scacco bus turistici centro va subito liberato sciogliete l’assemblea Perché state paralizzando la città Così la sindaca di Roma Virginia raggi parlando ad una delegaazione di rappresentanti dei gestori dei bus turistici la demolizione ha un valore simbolico enorme ma anche uno reale bello il valore simbolico ma ricordiamo che si sta iniziando a demolire veramente come nei piani così sindaco Il commissario alla ricostruzione di Ponte Morandi Marco Bucci ha commentato l’inizio della demolizione degli immobili sotto il moncone Ovest del Morandi i primi elementi avvengono nell’area mio l’azienda municipalizzata per i rifiuti la Regione Piemonte valuta la possibilità di un ricorso di costituzionalità per indebita intromissione del governo nelle politiche regionali tu lo si può dei venti €9000000 del Tesoretto delle Olimpiadi Invernali del 2006 lo annuncia per il governatore Sergio chiamparino in consiglio regionale Non vedo l’ora di inaugurare la nuova agenzia dei beni confiscati alla mafia che avrà sede a Milano entro la fine dell’inverno l’ho detto il vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini oggi a Milano avrà più personale più poteri È più soVai a disposizione spiegato Salvini dicendo di orgoglioso dell’apertura della nuova sede le esequie solenni di Antonio megalizzi una delle vittime dell’attentato di Strasburgo saranno trasmesse in diretta da Rai 1 la diretta della cerimonia presieduta dall’arcivescovo di Trento Lauro tisi nel Duomo di Trento inizia alle 14:25 a cura del TG1 la diocesi Ricorda i giornalisti presenti l’invito ad osservare la volontà della famiglia Micalizzi che chiede massima discrezione il ritiro americano dal nord est della Siria prima dura è pericolosa quanto ribadiscono stavolta ufficialmente le forze curdo siriane che in quell’area operano da anni nel quadro della coalizione anti ISIS da guida statunitense La guerra all’isis si legge in un comunicato. stamani non è terminata lo Stato islamico non è stato sconfitto avevano i vertici delle forze democratiche siriane un raggruppamento di Milizie curde arabe guidate dalla locale delchiappa chiappa è tutto per ora dalla redazione appuntamento ai prossimi aggiornamenti

