Ultime Notizie Roma del 20-12-2018 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli una donna è stata trovata morta nel Tevere a Roma la donna 38 anni si era allontanata stamani da casa con le due figlie gemelle di 6 mesi a dare l’allarme un passante che ha visto la donna lanciarti nel fiume l’altezza di Ponte Testaccio nessuna traccia il momento delle bambine in corso ricerche da parte dei Vigili del Fuoco e della polizia mi sono svegliato e non c’erano più a quanto avrebbe raccontato il marito della trentunenne che si è allontanata da casa il marito si è presentato stamattina la polizia per denunciare la scomparsa sono ancora in corso le ricerche dei Vigili del Fuoco nelle acque del fiume e della polizia No non l’abbiamo aumentata quest’anno e non lamenta eremo nei prossimi anni lo ha detto il Ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini arrivando all’ospedale fate benefratelli di Milano per la firma del protocollo d’Intesa per la nascita di un laboratorio di genetica Forense della Polizia di Stato analoghe rassicurazioni arrivano anche da altri esponenti di punta della Libia da mesi Boeri rema contro il governo e disinforma gli italiani difendendo una leggera Sciagurata come la Fornero perché per coerenza non si dimette si candida alle primarie del PD Noi andiamo avanti Sulla via del diritto al lavoro e alla pensione problemi che evidentemente Boeri non lo afferma ancora il vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini Roberto Rustichelli è stato scelto come presidente dell’autorità garante della concorrenza e del mercato lo ha annunciato durante una conferenza stampa in Senato la presidente Elisabetta casellati alla presenza del presidente della Camera Roberto Fico Roberto Rustichelli e magistrato del tribunale di Napoli per arrivare alla sua nomina sono stati cercati 3 requisitisiccome spiega la presidente casellati e requisito della terzietà quindi si è ricorsi al parametro dell’ Indipendenza politica in relazione all’attività professionale che ciascun candidato svolto poi la competenza tecnica nella materia specifica dell’antitrust dell’esperienza istituzionale di ciascun candidato ed è tutto per ora dalla redazione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa