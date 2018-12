Ultime Notizie Roma del 20-12-2018 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione ne studio Giuliano Ferrigno politiche in apertura una procedura di infrazione andava evitata avrebbe avuto un costo politico molto elevato così il premier Giuseppe Conte dopo l’accordo con l’Europa sulla manovra i due vicepremier assicurano che l’aumento dell’Iva Non al c’è quest’anno e non ci sarà nei prossimi stiri Gentiloni è una manovrina dettata da Bruxelles Di Maio Annuncia il taglio dei fondi all’editoria intanto Roberto Rustichelli è stato scelto come presidente dell’antitrust gli altri il mondo sta sottovalutando il pericolo di una guerra nucleare l’ho detto Vladimir Putin e sottolineando come lo sfacelo della sistema di deterrenza internazionale Guido della decisione degli Stati Uniti di uscire dal Trattato aumenta l’incertezza se arriveranno i missili una topa dice l’occidente nonna squishies case noi reagiremo il presidente Russia ha poi annunciato grandi progetti per garantire la Russia un balzo in avanti sulle innovazioni tecnologiche torniamo in Italia Trento oggi ha dato l’ultimo saluto ad Antonio megalizzi il rePorter di 29 anni morto in seguito all’attentato di Strasburgo dello scorso XI dicembre alle 14:30 e funerali nel Duomo di Trento presenti tra gli altri anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è il premier Giuseppe Conte bandiera italiana a mezz’asta sugli edifici pubblici in tutta Italia anche quella europea promozione ieri alla camera ardente ultime notizie in chiusura si stanno allontanando da Piazza Venezia i bus turistici che hanno invaso è bloccato Roma per protestare contro la norma che dal 2019 vieta l’ingresso ai mezzi nel centro della città un’azione inaccettabile per la sindaca raggi che ha chiesto ai manifestanti di spostare i mezzi È finito il tempo in cui scorrazzavano per la città le parole della prima cittadina della lontananza gli autisti a Milano che la protesta continua che domani hanno intenzione di recarsi a piazza Montecitorio è tutto grazie per averci seguito le news tornando alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa