Ultime Notizie Roma del 20-12-2018 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno è iniziata Genova la demolizione del Ponte Morandi ha un valore simbolico enorme dice il sindaco Marco Bucci i primi abbattimenti intorno alle 12:00 sotto il moncone Ovest del viadotto nell’aria ami un’azienda municipalizzata per i rifiuti due manufatti abbattuti le colleghe La Fabbrica del riciclo danneggiati dal crollo Cambiamo argomento nel 2017 il numero medio di lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo è stato pari a 12 milioni 770 6909 come la crescita del 3,3% rispetto al 2016 trainata dal lavoro a tempo determinato aumentano del 27,8% lavoratori con contratto a termine mentre quelli a tempo indeterminato subiscono Una contrazione dello 0,48% Per quanto riguarda la cassa integrazione a novembre le imprese hanno chiesto all’INPS 22,45 milioni di ore con un calo del 20,7% rispettonovembre 2017 del 38,13% rispetto allo stesso periodo del 2017 altre due dimissionari Istituto Superiore di Sanità secondo quanto si apprende Giuseppe remuzzi componente del CdA Armando Santoro membro del comitato scientifico si sono dimessi la decisione a seguito di quelle rassegnate ieri dal Presidente Walter Ricciardi due componenti avrebbero deciso di lasciare l’incarico perché considera non garantita l’indipendenza scientifica dell’ente che sono notizia di cronaca giallo risolto il 16 anni di nazionalità rumena fermato per omicidio di un clochard un artista noto nel quartiere domenica notte a Palermo ha completato i giovani a me di avere colpito con una spranga la vittima spiegando però che non voleva ucciderlo l’ha sentita pure prendere qualche decina di euro dall’uomo Forse ha preso anche il suo cellulare è tutto grazie per averci seguito le news tornando alla prossima edizione

