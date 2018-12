Ultime Notizie Roma del 20-12-2018 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in apertura una procedura di infrazione andava evitata avrebbe avuto un corpo politico molto elevato così il premier Giuseppe Conte dopo l’accordo con l’Europa sulla manovra i due vicepremier assicurano che l’aumento dell’Iva Non c’è quest’anno non ci saranno i prossimi Fede Gentiloni una manovrina dettata da Bruxelles a Di Maio Annuncia il taglio dei fondi all’editoria richiesta di fiducia sul maxiemendamento preoccupati i vescovi stiamo seguendo i contenuti della legge di bilancio di Pete quali non mancano elementi di preoccupazione che ci auguriamo di poter vedere superati ha detto il segretario generale della CEI Monsignor Stefano russo. Roberto Rustichelli designato presidente dell’antitrust la cronaca Una donna di 38 anni che ha gettato nel fiume Tevere a Roma ed è morta Aveva 38 anni si era allontanata da questa mattina la casa con le due figlie gemelle di 6 mesi a dare l’allarme ho un paziente che ha visto la donna lanciati nel fiume l’altezza di Ponte Testacciouna traccia delle bambine incontro ricerche da parte dei Vigili del Fuoco e della polizia anche nei cassonetti Il marito avrebbe raccontato di essersi svegliato questa mattina il loro non c’erano più e lui stesso ne ha denunciato la scomparsa la polizia la procura di Roma via ad un indagine per omicidio suicidio cambiamento altre due defezioni eccellenti all’istituto superiore di sanità si sono dimessi secondo quanto si apprende Giuseppe remuzzi componente del CdA Armando Santoro membro del comitato scientifico la decisione a seguito della dimissione è rassegnata ieri dal Presidente Walter Ricciardi e due componenti avrebbero deciso di lasciare l’incarico perché consideri Ebbero non garantita l’indipendenza scientifica dell’ente ci sono l’ultima notizia si sono allontanati nel pomeriggio da Piazza Venezia bus turistici che hanno invaso oggi è bloccato Roma per protestare contro la norma che dal 2019 via Dall’ingresso e mezzi nel centro della città un’azione inaccettabile per la sindaca raggi cacchiata manifestanti di spostare finito il tempo in cui scorre il tavolo per la città le parole della prima cittadina la lontananza e gli autisti avvisano per oggi la protesta continua che domani hanno intenzione di recarsi a piazza Montecitorio è tutto Grazie per averdi seguito le news del tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa