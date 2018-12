Ultime Notizie Roma del 20-12-2018 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno migranti e rifugiati subiscono orrori inimmaginabili Livia Questa è la denuncia in un rapporto delle Nazioni Unite che descrive dettagliatamente in 61 pagine all’interno degli abusi subiti Da donne bambine uomini dal momento in cui entrano in Libia durante la loro permanenza nel paese e se vi riescono mentre tentano di attraversare il Mediterraneo la stragrande maggioranza delle donne delle adolescenti intervistati ha detto di essere stata violentata da trafficanti almeno 11 migranti sono morti a 33 sono sopravvissuti al largo della Stanga ancora mettere il mondo sta sottovalutando il pericolo di una guerra nucleare lo ha detto Vladimir Putin e sottolineando come lo sfacelo del sistema di deterrenza internazionale Guido dalla decisione degli Stati Uniti di uscire dal Trattato aumenta l’incertezza se arriveranno inizia l’Europa dice l’occidente non asfittica se noi reagiremo il presidente Russia ha poi annunciato grandi progetti per garantire la Russia un baciodavanti sulle innovazioni tecnologiche torniamo in Italia Trento da l’ultimo saluto ad Antonio Micalizzi il reporter di 29 anni morto in seguito all’attentato di Strasburgo dello scorso XI dicembre alle 14:30 Oggi si sono svolti i funerali al duomo di Trento presenti tra gli altri Mattarella e Conte bandiera italiana Europea a mezz’asta sugli edifici pubblici in tutta Italia commozione ieri alla camera ardente l’ultima notizia in chiusura un’altra Pompei già nel IV secolo avanti Cristo è una delle ipotesi che arrivano dei nuovi scavi in corso nel sito archeologico che hanno rivelato la presenza alle spalle del teatro ancora oggi esistente costruito nel secondo secolo avanti Cristo di una sorta di cavea naturale l’annuncio del direttore del parco archeologico mattino Osanna alla presentazione della rassegna Pompei theatrum Mundi che si terrà dal 20 giugno al 13 luglio 2019 è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

