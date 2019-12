Ultime Notizie Roma del 20-12-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio torna il maltempo con una nuova perturbazione di origine Atlantica in arrivo dalla Francia sul centro-nord è un netto peggioramento da stamattina soprattutto sul nord-ovest in Liguria scatta l’allerta Rossa frane allagamenti quasi ovunque dalle 8 e dalle 12 nel Levante Ligure sarà la prima volta di emergenza meteo rotte spesa tutta la regione a Torino la Guardia di Finanza ha eseguito otto ordinanze di custodia cautelare in carcere richiesta della direzione Distrettuale Antimafia Torinese e ha sequestrato beni sul territorio nazionale nei confronti di soggetti legati alla Ndrangheta radicati nel territorio di Carmagnola e operanti a Torino tra le condotte illecite oltre all’associazione per delinquere di stampo mafioso e reati fiscali per 16 milioni di euro è stato contestato anche il reato di scambio elettorale politico-mafioso voltiamo ancora pagina sono tornati a Messinacostruito la cosca si sono armati hanno ripreso il controllo del territorio di ricambio affari illeciti di sempre estorsioni e traffico di droga scoperti dalla polizia sono stati arrestati cinque ex pentiti della mafia messinese uno sguardo alla borsa quella di Tokyo termina l’ultima seduta della settimana col segno meno appesantita dalla rivalutazione dello Yen con investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo i recenti rialzi dell’indice di riferimento il segno una variazione negativa dello 0 20% a quota 23,816 con una perdita di 48 punti sul mercato valutario la divisa nipponica si rafforza sul dollaro 109 30 sulla moneta unica un valore di 120 150 era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa