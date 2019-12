Ultime Notizie Roma del 20-12-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio la legge sulla prescrizione entrerà in vigore il primo gennaio poi dalle 7 ci metteremo al lavoro per ridurre i tempi dei processi così buona fede ieri sera dopo il vertice di maggioranza sulla giustizia Italia viva però che non sarà il tavolo dopo le feste È inutile rivedersi con la prescrizione già entrata in vigore spiegano Fonti del partito adesso Domani in consiglio dei ministri milleproroghe in cui ci sarà anche il rinvio della legge sulle intercettazioni al 2 marzo Cambiamo argomento allerta rossa per il maltempo oggi Liguria chiusi i porti a scuola è chiusa la A6 tra Savona e Altare e attesa una perturbazione molto violenta avverte l’assessore alla protezione civile giampedrone allerta arancione invece sempre in Lombardia Piemonte ed Emilia Romagna Gialla in Sardegna campagna Lazio Toscana Umbria Friuli Venezia Giulia la guardia di finanza sta eseguendo ordinanze di custodia cautelare sequestro di beni nei confronti di soggetti legati alla Ndranghetavia Torino 3 reati contestati c’è anche lo scambio elettorale politico-mafioso sono tornati a Messina hanno ricostruito la corsa è ripreso il controllo del territorio con estorsioni traffico di droga arrestati 5 di mafia Voglio un processo immediato in Senato loro No perché invece il caso presentato dei democratici è troppo cattivo Così transfer riferendosi all’entrata sono infelicemente ieri sera intanto ultimo dibattito tra candidati della mela Bianca il voto sul impeachment è stata una necessità dettata dalla costituzione riporterà integrità del ufficio della Presidenza detto viven portiamo pagina Leo Gassman a di Marco sentieri Parma Eugenio in via Di Gioia sono i 5 artisti che ieri sera Sanremo Giovani hanno conquistato un pass per l’ariston a loro si aggiungono Gabriele Martinelli e Lula e Matteo Foschini provenienti da area Sanremo e la giovanissima Tecla insolia vincitrice di Sanremo Young sport in chiusura qui stasera 20:45 in campo Fiorentina Roma secondo anticipo della Diciassettesima giornata di Serie A di calcio domani altri tre match con l’Inter che ospiterà il Genoa per tentare diserve Juve in vetta della serie B rinviata per allerta maltempo spezia-cremonese Inizialmente prevista per oggi basket Dopo cinque KO Olimpia Milano torna a vincere in Eurolega era l’ultima notizia buon proseguimento di

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa