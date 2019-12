Ultime Notizie Roma del 20-12-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione Francesco Vitali in studio Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l’informazione accordo fatto nella maggioranza sulla riforma delle intercettazioni scritta dall’allora ministro Andrea Orlando e ora verrà in mente corretta Umberti c’è sulla giustizia ha dato anche il via libera All’avvio della prescrizione dal primo gennaio la riforma delle intercettazioni dovrebbe essere corretta già questo sabato in un consiglio dei ministri che prorogherà la partenza della delega urlando al prossimo 2 marzo soddisfatto il Ministro della Giustizia Bonafede dal 7 gennaio al lavoro annuncia sulla durata dei processi mentali Aviva attacca inutile rivederci il 7 gennaio quando la prescrizione sarà gente in vigore nessuna intenzione di dare vita a un partito e quattro fondatori delle sardine scrivono una lettera a Repubblica per sostenere che l’Italia nel mezzo di una rivolta Popolare pacifica che non ha precedenti negli ultimi decennidi un partito sarebbe un oltraggio ciò che è stato che potrebbe essere aggiungono e non perché partiti siamo svegliati Ma perché veniamo da una pentola e non è lì che vogliamo tornare II III IV trentenni chiedere che cornice dare una notte Come mettere i confini al mare l’unica certezza che abbiamo è che siamo stati sdraiati per troppo tempo acque agitate tra i partiti tra l’ipotesi di referendum sul taglio parlamentari la riforma elettorale Intervistato dal corriere il segretario dem Zingaretti dice che dopo la caduta di questo governo sarebbero inevitabili le elezioni e si dice convinto che ci siano le condizioni per andare avanti ma ci vuole una comune volontà politica allo stesso quotidiano Il segretario lega Salvini afferma che dopo con te c’è soltanto il voto arresti in Piemonte sequestri di beni sul territorio nazionale nei confronti di soggetti ritenuti legati alla Ndrangheta radicati nel territorio di Carmagnola e ho crampi a Torino oltre all’associazione per delinquere di stampo mafioso e reati fiscali per 16 milioni di euro contestato anche il reato di scambio elettorale politico-mafioso fra gli arrestati anche Roberto rosso assessore diritti civili della Regione Piemonte a lungo ParlamentoSportitalia ora in Fratelli d’Italia le accuse nei suoi confronti riguarderebbero le ultime elezioni regionali Voglio un processo immediato in Senato loro no invece perché il caso presentato che così cattivo che non vogliono neanche un processo così Trump riprendo sia l’enpals l’impeachment ieri sera intanto ultimo dibattito tra candidati dem alla Casa Bianca il voto sul impeachment è stata una necessità dettata dalla costituzione e vi porterà integrità nell’ufficio della Presidenza ha detto video allerta rossa per il tempo oggi in Liguria chiusi i porti a scuola è chiusa la A6 tra Savona e Altare e attesa una perturbazione molto violenta avverte l’assessore alla protezione civile giampedrone allerta arancione invece sempre oggi in Lombardia Piemonte ed Emilia Romagna Gialla in Sardegna campagna Lazio Toscana Umbria e friuli-venezia Giulia e di 8 morti e oltre 1.200 arresti il bilancio le proteste scoppiate dopo l’approvazione 12 dicembre scorso di una legge sulla cittadinanza che discrimina i rifugiati di Fede musulmana la polizia intanto vietato per il terzo giorno consecutivo le manifestazioni pubbliche alcune parti di newsin altre città nell’intento di fermare l’ondata di contestazione oscurate anche internet comincia a prendere forma il prossimo festival di Sanremo targato Amadeus in attesa di conoscere i nomi dei Big degli ospiti 5 serata di febbraio il conduttore e direttore artistico spalanca le porte della risonanza 8 cantanti che parteciperanno tre giovani Leo Gassman fa di Marco sentieri fasma Eugenio in via Di Gioia sono i protagonisti che si sono sfidati a colpi di duelli musica per conquistare un posto in prima fila all’Ariston a loro si aggiungono da area Sanremo Gabriele Martinelli e Luna è Matteo fustini Approdo nel diritto all’Ariston anche le giovani a Tecla insolia vincitrice di Sanremo Young che questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa