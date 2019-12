Ultime Notizie Roma del 20-12-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale i commissari straordinari delle pile arcelormittal hanno raggiunto L’intesa di base per la trattativa della ristrutturazione del contratto originario di affitto e vendita degli stabilimenti e per operazioni Finanziarie di rilancio del polo siderurgico di Taranto un documento che si chiama ID of agreement che si limita a indicare le basi per una futura negoziazione che si svolgerà fino al 31 gennaio al fine della raggiungere un accordo vincolante che ricevono degli avvocati di arte Rome Italy Milano accordo nella maggioranza sulla riforma delle intercettazioni dell’allora ministro Andrea Orlando e che ora verrà parzialmente corretta E via libera All’avvio della prescrizione dal primo gennaio la riforma delle intercettazioni dovrebbe essere corretta già domani non Consiglio dei Ministri che prorogherà la partenza della delega Orlando al prossimo 2 marzo soddisfatto e le Ministro della Giustizia Bonafede non ci sarà una crisi sulla giustizia dal 7 gennaio al lavoro sulla durata dei processiviva attacca inutile rivederci il 7 gennaio quando la prescrizione sarà già entrata in vigore e guardasigilli riceva gliel’ho tutte le proposte Italia viva preferisce non venire arresti in Piemonte sequestri di beni nei confronti di studi getti ritenuti legati alla Ndrangheta oltre all’associazione per delinquere di stampo mafioso e reati fiscali per 16 milioni di euro contestato anche il reato di scambio elettorale politico-mafioso tra gli arrestati l’assessore regionale Roberto Russo allungo parlamentare di Forza Italia Fratelli d’Italia di accuse riguarderebbero le ultime regionali da leader del partito Giorgia Meloni è un’accusa infamante mi viene il voltastomaco Finché la vicenda non sarà chiarita rosso da considerarsi ufficialmente fuori da Fratelli d’Italia andiamo all’estero il premier del governo di accordo Nazionale libico fayez al-sarraj ha chiesto a Italia Stati Uniti Regno Unito Algeri e Turchia di attivare gli accordi di Cooperazione di sicurezza per respingere l’attacco a Tripoli condotto da qualsiasi gruppo armato lo riferisce l’ufficio stampa del governo libico riconosciuto dall’onu in un post su Facebook Sara inoltre chiesto ai cinque paesi dicon il governo di accordo Nazionale nella lotta alle organizzazioni terroristiche all’immigrazione clandestina e ai trafficanti di esseri umani Ed ora una bella storia di Natale la linea va da Antonello Troya il mio porta con sé belle notizie anche se a rendere tali sono sempre le azioni di quella gratuita è immediata che ha visto protagonisti i carabinieri Pietro in Guarano un paese nell’entroterra Cosentino raccontiamo i fatti pochi giorni fa la divisa scolastica dell’Istituto Comprensivo Luigi settino di San Pietro in Guarano Castiglione Cosentino si è recata presso i Carabinieri per denunciare un furto avvenuto nella scuola dell’infanzia posta alla Frazione Padula Dei ladri avevano sottratto alla cassa acustica dei bimbi e la pendrive contenente le canzoni natalizie lasciando i piccoli allievi sprovviste gli strumenti utili a festeggiare il Natale con i brani che lo rappresentano effettuata la denuncia di Vito per cui carabinieri stanno procedendo con le attività del caso la dirigente si è trovata inaspettatamente dinanzi alla diretta e sensibilecittà di due marescialli che hanno deciso spontaneamente di farsi carico dei costi della cassa acustica acquistando e donandole subito una alla scuola uno che evita i bambini restare senso importante strumento utile alle loro attività di apprendimento specie in questo periodo di Santo Natale È tutto Buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa