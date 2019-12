Ultime Notizie Roma del 20-12-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia non Ferrigno caso Gregoretti un’apertura Matteo Salvini fanno sapere i punti della Lega avrebbe conservato una copia delle interlocuzioni scritto nel governo sul caso dei migranti sulla nave quando era al Viminale numero di contatti anche tra le Ministero dell’Interno la Presidenza del Consiglio al Ministero degli Esteri e organismi comunitari Inoltre sulla redistribuzione degli immigrati secondo la lega era stata fondata da l’okay andiamo in Francia Perché lei è amministratore delegato di Telecom Didier Lombard è stato condannato per mobbing morale e istituzionale nel processo legata l’ondata di suicidi dei dipendenti che di nascosto il colosso francese delle telecomunicazioni il mega manager francese dovrà scontare un anno di carcere di cui 8 mesi con la condizionale cosa Nadia la stessa pena anche altri dirigenti di France Telecomazienda che dovrà pagare una multa di €75000 per il generale a stare un dirigente politico illegittima Ma alcuni stanno cercando di legittima le Tra questi ci sono l’Egitto Abu Dhabi la Francia per l’Italia calcio oggi invece è un leader legittimo lo dice il presidente turco erdogan parlando con i giornalisti al ritorno di una visita in Malesia per un vertice dei paesi islamici fonti della Farnesina intanto prendo nota la risposta dell’Italia alla richiesta di aiuto militari del governo di Tripoli la soluzione alla crisi Libica può essere solo politica militare ultime notizie in chiusura non possiamo e non dobbiamo girarci dall’altra parte di fronte all’ingiustizia le disuguaglianze allo scandalo della fame nel mondo della povertà dei bambini che muoiono perché non hanno acqua cibo le cure necessarie è uno dei passaggi del videomessaggio che Papa Francesco ha registrato con il segretario generale dell’ONU guterres al termine dell’udienza il Vaticano lo stesso impegno va messo di fronte a qualsiasi tipo di abuso nei confronti dei più piccoli dobbiamo tutti insieme combattere questa piaga sottolineato Il papà è tutto grazie per avercile news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa