Ultime Notizie Roma del 20-12-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno apertura dell’ ex Ilva Perché i commissari straordinari del ex stabilimento di arcelormittal in udienza a porte chiuse al tribunale di Milano hanno raggiunto oggi L’intesa di base per la trattativa della ristrutturazione del contratto originario di affitto e vendita degli stabilimenti prenotazione finanziaria di rilancio del polo siderurgico di Taranto è tutto quando si indicano le basi per una futura negoziazione che per le porti ad un accordo più completo entro gennaio le parti avrebbero convenuto per un impegno a sviluppare tecnologie Verdi così come a preservare la produzione e l’occupazione l’udienza è stata rinviata al 7 febbraio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito oggi 32 onorificenze al merito della Repubblica Italiana cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di Eroismo impegno nella solidarietà nel soccorsotutela dei Minori nella cooperazione internazionale nella promozione della cultura della legalità per le attività in favore della coesione sociale dell’integrazione della ricerca e della tutela dell’ambiente la cronaca arresti in Piemonte sequestri di beni nei confronti di soggetti ritenuti legati alla Ndrangheta oltre all’associazione per delinquere di stampo mafioso reati fiscali contestato anche il reato di scambio elettorale politico-mafioso cioè gli arrestati l’assessore regionale rosso a lungo parlamentare di Forza Italia e Fratelli d’Italia e chiude riguarderebbero le ultime regionali Dalida del partito Giorgia Meloni di Chiara è un’accusa infamante mi viene il voltastomaco Finché la vicenda non sarà chiarita da considerarsi ufficialmente fuori da Fratelli d’Italia Busto si è dimesso dalla sua carica l’ultima notizia in chiusura un nuovo caso di esposizione dei dati personali degli utenti per Facebook alla società di sicurezza comparite avrebbe individuato un database con dati di 267 milioni di utenti del social network e né da notizia sul suo sito la mole di informazioni personali potrà essere consultata liberamentesenza necessità di inserire password database è rimasto on-line per circa due settimane dal 4 al 19 dicembre del risultato scaricabile anche tramite un forum hacker è tutto grazie per averci seguito le tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa