Ultime Notizie Roma del 20-12-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno emergenza primo piano la nuova variante del coronavirus individuata nel Regno Unito è fuori controllo lo ha dichiarato il ministro alla sanità britannico dobbiamo metterla sotto controllo ha detto parlando a te intanto lo emette annuncia che la nuova variante scoperta nel Regno Unito è stata individuata anche in Danimarca Australia oltre che non andava l’agenzia dell’ONU spiega di essere in stretto contatto con le autorità del Regno Unito dopo la scoperta della porta e trasmissibilità del virus quantificato al 70% in più è pronta a condividere tutte le informazioni anche gli stati membri man mano che si apprendono delle caratteristiche di questa variante delle sue implicazioni Londra da oggi in lockdown duro e scatta la fuga verso altri paesi della Germania potrebbe sospendere i voli dal Regno Unito dal Sudafrica per i timori di diffusione delanche il ministro italiano Luigi Di Maio ha sospeso i collegamenti con la Gran Bretagna l’Olanda ha deciso di interrompere i voli passeggeri fino al primo gennaio dopo la scoperta nei Paesi Baschi di un caso di contagio con la nuova variante a Tokyo treni sospesi nella notte di capodanno non succedeva da 30 anni Tu però intanto quota 76 milioni il numero dei contatti registrati nel mondo Cambiamo argomento causa commissione bilancio questa mattina la camera sulla manovra proteste da parte delle opposizioni con Fratelli d’Italia che ha parlato di una gestione vergognosa addirittura ignobile secondo la lega nel mirino i pareri negativi del governo su alcuni emendamenti riformulate su cui vi sarebbe Intesa invece per gruppi parlamentari il presidente della commissione Fabio Melilli ha però avvertito i colleghi così si rischia di non dare il mandato al relatore ha convocato l’ufficio di presidenza per trovare una via d’uscita ultime notizie in chiusura annunciati dalla sirena di una motovedetta entrati nella bocca porto del Porto Nuovo di Mazara del Vallo i pescherecci con a bordo I 18 pescatori ci pensatelasciati lo scorso giovedì dopo 108 giorni di prigionia sono arrivati questa mattina in Sicilia partiti da Bengasi le due imbarcazioni hanno navigato per poco meno di 60 ore dopo la visita tutti negativi al tampone rapido attesa per l’esito di quelli molecolari Pietro Marrone comandante del peschereccio denuncia siamo stati trattati malissimo e tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa