Ultime Notizie Roma del 21-01-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento con l’informazione è stato un week-end segnato da nuove storie drammatiche di immigrazione dopo le 170 vittime due naufragi ieri l’allarme si è levato da un barcone in avaria in mezzo al mar Mediterraneo stiamo congelando avrebbero raccontato alcune persone a bordo attraverso telefonate raccolte d’allarme von stiamo congelando è intervenuta la guardia costiera Libica con un Mercantile che ha raccolto le persone a bordo della Carretta per riportarle verso la Libia da dove era partito bisogna mettere in galera Gli scafisti devono avere la certezza che porti italiani sono chiusi Questa è l’unico modo per salvare vite umane queste le parole del Ministro dell’Interno Matteo Salvini ieri in diretta Facebook siamocontinuo contatto con la guardia costiera Libica affinché effettui questo ulteriore intervento e mette in sicurezza immigrati che sono a bordo è stato l’annuncio diramato in una nota da Palazzo Chigi immigrazione che tiene banco anche in Europa con il video timer Di Maio che attacca il presidente francese Emmanuel Macron prima ci fa la morale poi continua a finanziare il debito pubblico con i soldi con cui sfrutta i paesi africani e le sue colonie l’Unione Europea dovrebbe sanzionare queste Nazioni come la traccia queste le parole della Leader 5 Stelle anche il Salvini acritico con Parigi con la Francia un po’ di conti aperti perché ospita da troppi anni terroristi assassine delinquenti fuggito dall’Italia farò tutto il possibile perché sconti noi loro ergastoli nelle patrie galere elezioni non ne prendono nessuno Tantomeno da ma cosa ha detto Salvini nel Regno Unito il fronte d’opposizione alla Premiere theresa May prepara una mozione per imporre il rinvio dellasit down iscritte metterò in guardia contro ogni manovra parlamentare destinata potenzialmente a sabotare il divorzio dall’Unione Europea il popolo britannico ha votato per la brexit ed è cruciale che i politici ne rispettino il verdetto ammonito la mail respingendo ogni tentativo di impedire al governo di garantire pure uscita ordinata unanime la condanna di esponenti politici nordirlandesi di ogni orientamento per l’auto bomba esplosa a Derry davanti ad un condominio sport calcio prima giornata del 2019 di serie A ieri sera Il Napoli ha battuto la Lazio 2 a 1 nel posticipo minacce precedenti tanti gol Atalanta ne ha fatti 5 a Frosinone in trasferta 3 a 3 tra Fiorentina e Sampdoria 22 tra Cagliari ed Empoli 1 a 1 tra Spal e Bologna quest’oggi genoa-milan alle 15:00 poi alle 20:30 Juventus Chievo è tutto dalla redazionebuona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa