Ultime Notizie Roma del 21-01-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio Un centinaio di migranti sul barcone in avaria sono stati soccorsi della Libia 50 miglia dalle coste imbarcati su un Cargo della Sierra Leone saranno portati a Misurata forte il pressing di Palazzo Chigi per favorire all’intervento il Ministro dell’Interno Salvini Insiste con il porti chiusi si salvano le vite il vice premier Di Maio attacca il presidente francese Emmanuel Macron e prima ci fa la morale poi continua a finanziare il debito pubblico con i soldi con cui sfrutta i paesi africani e le sue colonie queste le parole di Di Maio l’economia cinese frena ancora nel Quarto trimestre segnando una crescita congiunturale dell’ 1:30 % è un annuale del 6 e 4% in linea con le attese degli analisti La guerra dei dazi e comeAle con gli Stati Uniti costa la Cina nel 2018 un PIL in aumento del 6 6% In frenata dello 0 2% sul 2017 ai livelli più bassi dal 1990 ai tempi dei fatti di piazza Tienanmen l’esercito israeliano ufficializza l’attacco contro obiettivi militari italiani in Siria e intima alle autorità siriane di non vendicarsi contro Israele la dichiarazione arriva ad ore dopo il bombardamento aereo diurno effettuato nei pressi dell’aeroporto internazionale di Damasco fino ad ora Israele non aveva mai ammesso operazioni militari nella vicina Siria calcio in chiusura Serie A della prima giornata del 2019 Il Napoli ha battuto la Lazio riducendo A6 le lunghezze di distanza con la Juventus che questa sera scenderà in campo in casa contro il Chievo in campo anche l’altro posticipo alle 15:00 Genoa Milan intanto l’attaccante Higuain è semprevicino al Chelsea non è stato convocato da Mister Gattuso è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa