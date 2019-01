Ultime Notizie Roma del 21-01-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il Mercantile inviato dalla guardia costiera Libica sul luogo dove si trova il balcone difficoltà a circa 100 persone a bordo ha raggiunto la chiavetta e secondo me ha cominciato a imbarcare I migranti Al termine delle operazioni di soccorso, di charme a battente bandiera della Sierra Leone presumibilmente sarà rotta sulla Libia Dov’è il balcone era partito Dopo vari giorni di mare agitato i trafficanti di esseri umani hanno riapro fidato di questo weekend è il mare calmo per agire nuovamente l’economia cinese frena ancora nel Quarto trimestre nel mezzo dello scontro commerciale con gli Stati Uniti segnando una crescita congiunturale del 1,5% è un annuale del 6,4% in linea con le attese degli analisti nel intero 2018 Secondo i dati dell’ufficio nazionale di statistica epilessiaè stata più 6,6% contro il 6,8% del 2017 il 6,7% nel 2016 salgono a 85 le vittime dell’esplosione e dal successivo incendio di un tratto da lei ho detto nello stato messicano di hidalgo a darne notizia e ministro della Salute messicano Forge al so perché anche quantificato in 58 le persone ricoverate in ospedale mentre decine sono ancora i dispersi il governatore dello Stato Omar fai ad adulto che ci sono enormi difficoltà identificare le vittime investita dalle fiamme mentre tentavano di trafugare carburante dalla condotta lo saprà i governi federali si stanno facendo carico di spese mediche e. con una mossa davvero insolita l’esercito israeliano ufficializza l’attacco contro obiettivi militari iraniani in Siria e intima alle autorità siriane di non vendicarsi contro Israele la dichiarazione arriva ore dopo il bombardamento aereo diurno effettuato nei pressi delaeroporto internazionale di Damasco fino ad ora Israele non aveva mai ammesso operazioni militari nella vicina Siria la discesa in campo in Sardegna dei Big Nazionali come Di Maio Toninelli non è stabilita al Movimento 5 stelle a riconquistare Il seggio di Cagliari alla camera che passa dalla maggioranza del governo giallo-verde L’opposizione di centro-sinistra il primo testa Nazionale nonostante vota sono solo 251 elettori sardi ha dato un esito tutt’altro che scontato visto che i pentastellati nelle scorse politiche del 4 marzo 2018 avevano fatto un vero e proprio nell’isola arrivando al 40% il vincitore il giornalista storico anche ormen della TV del gruppo Unione Sarda Andrea Frailis 72 anni ed è tutto per ora Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa