Ultime Notizie Roma del 21-01-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione studio Roberta Frascarelli la discesa in campo in Sardegna debiti Nazionali come Di Maio Toninelli non è servita al Movimento 5 stelle a riconquistare Il seggio di Cagliari alla camera che saltano dalla maggioranza del governo giallo-verde all’opposizione di centro-sinistra il primo senza Nazionale rotante votassero solo 251000 elettori sardi ha dato un esito tutt’altro che scontato visto che senza stellati nelle scorse politiche del 4 marzo 2018 avevano fatto un vero e proprio espluà nell’isola rimando al 40% vincitore giornalista storico a Carmen De La TV del gruppo Unione Sarda Andrea playlist a 62 anni dopo vari giorni di mare agitato i trafficanti di esseri umani hanno riportato di questo weekend di mare calmo per agire nuovamente attualmente ancora in mare un gommone Con un centinaio di persone in acque territoriali libiche perché a 60 miglia dalla terraferma siamo infino a contatto con la guardia costiera Libica perché effetto di questo ulteriore intervento e mette in sicurezza I migranti che sono a bordo lo annuncia in una nota Palazzo Chigi l’economia cinese frena ancora nel Quarto trimestre nel mezzo dello scontro commerciale con gli Stati Uniti se ne andò una crescita congiunturale del 1,5% è un annuale del 6,4% in linea con le attese degli analisti e salgo 185 le vittime dell’esplosione e del successivo incendio di un tratto dell’ olio dotto messicano nello stato di hidalgo darne notizia il ministro della Salute messicano Jorge alcozer che anche quantificato le persone ricoverate in ospedale Mentre se ce ne sono ancora dispersi lo Stato i governi federali si stanno facendo carico di spese mediche e. con una mossa davvero insolita l’esercito israeliano ufficializza l’attacco contro obiettivi militari iraniani seria e intima alle autorità siriane di non vendicarsi. le sorelle la dichiarazione arriva ore dopo il bombardamento aereo disituato nei pressi dell’ aeroporto internazionale di Damasco sciopero di 4 ore nel trasporto pubblico locale è nel settore del noleggio di pullman con conducente lo ricordano Pinta CGIL CISL e uiltrasporti faisa Cisal e UGL Fna che hanno proclamato unitariamente la protesta a seguito delle proposte europei di modifica peggiorativa dei regolamenti sui tempi di guida e di riposo e sulla liberalizzazione il mercato dei servizi di trasporto passeggeri svolto con autobus e pullman nell’Unione Europea Infine si terrà fino alle 14:00 lo stop dei conducenti di pullman a noleggio e tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

