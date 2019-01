Ultime Notizie Roma del 21-01-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli con una mossa davvero insolita l’esercito israeliano ufficializza all’attacco contro obiettivi militari italiani in Siria intima alle autorità siriane di non vendicarsi contro Israele la dichiarazione arriva ore dopo il bombardamento aereo di urla situato nei pressi dell’ aeroporto internazionale di Damasco fino ad ora Israele non aveva mai ammesso operazioni militari nella vicina a Siria obiettivo di Israele e la forza iraniana in territorio Siriano tutti sani e salvi E riportati indietro e 393 immigrati ha recuperati dalla guardia costiera Libica nella giornata di ieri lo posso sapere il Viminale 143 sono stati riportati a Tripoli 144 a Misurata 106 a d’alcontres la collaborazione funziona Gli scafisti trafficanti mafiosi devono capire cheAllora pari sono finiti meno partenze meno morti la nostra linea non cambia convinta il Ministro dell’Interno Matteo Salvini e le istituzioni non mettono i bastoni tra le ruote questa regione potrebbe svolgere una funzione di traino Nazionale Qual è il siamo stati in questi ultimi quattro anni lo ha detto Stefano Bonaccini presidente dell’Emilia Romagna e intervenendo a Bologna all’evento a raccontare l’eccellenza l’informazione per diffondere il meglio dell’Emilia Romagna in Italia e nel mondo in presenza del direttore dell’amministratore delegato ANSA Luigi Contu e Stefano de Alessandri Di Battista re indiscusso delle fake news ieri sera Che tempo che fa sulla Tav ne ha inanellato e arabica detto che cosa 20 miliardi ma è falso ha spiegato che i lavori non sono cominciati me falso così come il discorso sulle tangenti ti hanno fatto la meravigliosa legge che ha cancellato la corruzione Di cosa ti preoccupa Non c’è solo la TAV da nord a sud sono 27 le grandi operegelati per Motivi burocratici soprattutto politici un paese cantiere a cielo aperto con oltre 25 miliardi di investimenti bloccati La verità è che proprio non ce la fanno a dire sì alle infrastrutture lavoro alla crescita lo sviluppo proprio non ce la fanno a dire sì al futuro Ma è un paese che non cresce muore lo afferma Mariastella Gelmini presidente dei deputati di Forza Italia lavoratrici schiave dietro le t-shirt firmate dalle Spice Girls per una recente campagna benefica in favore dei diritti delle donne della Giustizia di genere promossa in Gran Bretagna all’estero e la denuncia del Guardian che rivela oggi come le magliette siamo state commissionate una fabbrica del Bangladesh dove la manodopera femminile sarebbe pagata alla miseria dell’ equivalenza di 35 pence Allora all’incirca €0,40 di tutto per ora dalla redazione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa