Ultime Notizie Roma del 21-01-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli la situazione finanziaria dell’Italia assieme a brexit è il primo. principali fattori di rischio globali indicati dal Fondo Monetario Internazionale nella versione aggiornata del World economic Outlook in Europa continua all’asta Faenza su brexit è il costo uso intreccio per rischi sovrani e rischi finanziari in Italia rimane una minaccia ha detto il direttore della ricerca della fondo gita gopinath presentando e rapporto a poche ore dall’inizio del forum economico mondiale di Davos video slide professori di economia ed esperti di politica del Lavoro Saranno questi alcuni degli ingredienti dell’evento che il MoVimento 5 Stelle ha preparato per domani alle ore 11:00 alla nazionale Spazio Eventi di Roma sul reddito di cittadinanzadanza a presiedere la kermesse saranno il premier Giuseppe Conte il vicepremier Luigi Di Maio presenti tutti i ministri del 5 stelle Beppe Grillo e Davide Casaleggio Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale il primo ministro della Repubblica federale Democratica d’Etiopia abbiamo e dagli un uomo di 62 anni ha ucciso a colpi di accetta la sorella di 71 con la quale viveva in un’abitazione di via Borghi a Taggia in provincia di Imperia Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno già preso in consegna all’aggressore stanno i primi accertamenti l’omicidio sarebbe scaturito al culmine di un violento litigio tutti sani e salvi E riportarti indietro di 393 immigrati recuperati dalla guardia costiera Libica nella giornata di ieri lo fa sapere il Viminale in particolare 143 sono stati riportati a Tripoli 144 a Misurata 106 a goal.com se la collaborazione funziona Gli scafisti trafficanti mafiosi devono capire che loro affarimi sono finiti nella partenze meno morti lo ha detto il Ministro dell’Interno Matteo salvini. dati del Viminale I migranti sbarcati in Italia dall’inizio dell’anno sono 155 Stati Uniti il 2020 la senatrice Democratica della California kamala Harris Ha sciolto la riserva e annunciato la sua candidatura per le presidenziali del 2020 lo ha detto la senatrice al programma della Ypsilon morning America scendendo così in campo tra le file degli aspiranti democratici alle nominations per le presidenziali Se dovesse arrivare alla Casa Bianca sarebbe la prima donna e la seconda persona afroamericana le parole tutto Grazie dell’attenzione di nuovo buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa