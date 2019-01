Ultime Notizie Roma del 21-01-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno torna 300 milioni fondo imu-tasi che Nella Manovra era stato ridotto ma 90 di 110 milioni necessari per recepire le richieste avanzate dai comuni arrivano da un taglio al fondo per il reddito di cittadinanza e scende a 5,89 miliardi quanto si legge in un emendamento al DL semplificazioni presentato dai relatori in commissione al Senato l’incremento del ritardo per i comuni vale solo per i 2019 dal 2020 al 2033 il fondo resta 190 milioni all’anno slitta l’adeguamento delle norme antincendio per scuole e asili salta la scritta per gli atenei che si trasformano in società di capitali e le norme per facilitare i mini ampiamente delle case l’economia il debito pubblico dell’Italia civile al 133% del PIL nel terzo trimestre 2018 da 133,1 nel trimestre precedente lo comunica eurostat ricordandoti nel terzo trimestre2017 era al 133,6% il debito italiano destra il secondo file vado dopo quello greco 182,2% in aumento rispetto sulle trimestre il terzo più alto resta quello portoghese 125% Teresa Stabile Sempre nel terzo trimestre dello scorso anno il rapporto deficit PIL dell’eurozona risultato pari allo 0,5% in aumento rispetto al secondo trimestre del 2018 esercito israeliano ha attaccato vedi di militari iraniani in Siria in risposta all’annuncio di ieri più una razza iraniana verso una località sciistica israeliana il rilancio di 11 uccide tre militari miliziani comandante dell’Aeronautica di Teheran minaccia l’iran è impaziente di combattere il regime sionista tra Israele ed eliminarlo dalla terra è il premier israeliano replica non possiamo ignorare le strisce le dichiarazioni peterhansel intenzione di distruggere cerca di colpirsi noi lo colpiamo chi minaccia di distruggersi ne subirà le conseguenze andiamo in Venezuela una numero imprecisato di elementi della Guardia Nazionale bolivarianaHanno occupato una caserma nel quartiere dico ti dà a nord di Caracas rivolgendo una bella la rivolta contro gli legittimo governo del presidente Maduro attraverso le reti sociali militari hanno esortato il popolo il resto della forza armata nazionale a scendere in strada le forze di azione speciale il comandante della Guardia Nazionale bolivariana sono giù di tutto se mantengono bloccato l’accesso al settore tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa