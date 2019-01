Ultime Notizie Roma del 21-01-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno I migranti sbarcati in Italia dall’inizio dell’anno sono ad oggi il 155 l’anno scorso erano stati 2730 oggi a prendere dai dati del Viminale che fa anche capire che tu non tutti sani e salvi E riportati indietro il 393 immigrati recuperati dalla guardia costiera Libica nella giornata di ieri la collaborazione funziona Gli scafisti trafficanti ma più ti devono capire che io da fare sono finiti commentava Matteo Salvini prima volta sottolinea che abbiamo richiamato la guardia costiera Libica perché ti aspettiamo da loro i salvataggi in mare ma Carlotta Sami portavoce dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sottolinea però il ritorno di persone da acque internazionali verso trighe contro il diritto internazionale la politica il candidato del centro-sinistra Andrea Frailis vince le elezioni suppletive per il collegio uninominale di Cagliari per la camera con il 40,4% dellepreferenze prende il posto del velista Andrea Mura espulso dal Movimento 5 Stelle paghi Vezzosi dalla camera la seconda porto il candidato pentastellato Luca caschili con il 28,9% poi la candidata del centro-destra Daniele a Noli con il 27,8% attenzione record ha votato il 15% nel PD Martina commenta Uniti si vince Renzi esulta il palloncino populista prima o poi si sgonfia niente concessioni alle opposizioni avverto una brexit più soft Ma la riproposizione del suo piano originario con impegna cercare di aggirare la questione del desktop in modo da convincere i tori ribelli e gli alleati unionisti nordirlandesi e questo secondo fonti di downing Street città della media britannici il piano b per esame si prepara designare oggi pomeriggio e domani dopo il no parlamentare dell’accordo raggiunto sono brutte alla scala Intanto il segno dei britannici al referendum B il 53% di chiusura la cronaca un uomo di 62 anni ha ucciso a colpi di accetta la sorella di 71 con la quale viveva in un’abitazione di via Borghi a Taggia in provincia di Imperia Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno già speso Lincolnall’aggressore tanto i primi accertamenti l’omicidio sarebbe scaturita alcuni meno di un violento litigio e tutto grazie per averci seguito alle Muse e tornano alla prossima edizione

