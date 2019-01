Ultime Notizie Roma del 21-01-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale siamo Nuovo appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno sono 155 I migranti sbarcati in Italia dall’inizio dell’anno ad oggi l’anno scorso erano stati 2730 lo si apprende da dati del Viminale che fa anche sapere che sono tutti sani e salvi E riportati indietro il 393 immigrati recuperati dalla guardia costiera Libica nella giornata di ieri la collaborazione funziona Gli scafisti trafficanti ma più ti devono capire che loro affari sono finiti commenta il Ministro dell’Interno Matteo Salvini prima volta sottolinea che abbiamo richiamato la guardia costiera Libica perché ti aspettiamo da loro i salvataggi in mare Carlotta Sami portavoce dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sottolinea però il ritorno di persone in acque internazionali verso Davide contro il diritto internazionale la politica io di manina e non sono preoccupato in questo momento sono le parole del vicepremier Luigi Di Maio sulla Tav a spigache è stata sottoposta ad un’analisi che sarà pubblicata e che gli esperti Gli scienziati si dicono che stiamo buttando soldi le parole di Di Maio solo un pazzo che va avanti ma questo non vuol dire essere contro le grandi opere una cena anche alla baciamano fatto da un tuo genitore ha Salvini ad Afragola questa cosa è successo anche a me e non ne vado orgoglioso ma la campagna elettorale Salvini io la fai il PD criticando lo su queste cose che sono ridicole l’economia turno a 300 milioni il fondotinta della manovra dello stato ridotto ma a 90 di 110 milioni necessari per recepire le richieste avanzate dai comuni arrivano da un tagliando per il reddito di cittadinanza che scende a 5,89 miliardi quanto si l’aggiornamento al DL semplificazioni presentato da relatore in commissione al Senato l’incremento del Ristoro per i comuni vale solo per il 2019 dal 2020 al 2033 il fondo resta 190 milioni all’anno Litta l’adeguamento delle norme antincendio per scuole asili salta la scritta per gli atenei che si trasformano in società di capitali e le norme per attività di William Penn intime calde e chiusura una notizia di cronaca la Polizia Stradale arrestato un giovane sospettato ad avereincidente a seguito del quale nell’aiutare i feriti ha trovato la morte Eugenio Fumagalli un tassista di 47 anni travolta da altri auto che sopraggiungeva non ha comunicato la Questura di Milano si tratta di un 26 anni accusato di Fuga di omissione di soccorso incidente avvenuto il 13 gennaio scorso lungo la statale 35 Milano Meda è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa