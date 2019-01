Ultime Notizie Roma del 21-01-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il Fondo Monetario Internazionale Italia la crescita italiana 2019 dal lun percento di ottobre allo 0,6 così è l’aggiornamento the world economic Outlook a margine del forum economico di Davos l’Italia con la Germania un fattore di frenata di lavoro zona con il nodo spread banche la situazione finanziaria italiana assieme alla brexit al primo. per i principali fattori di rischio globali in fondo vedi almeno crescita dell’economia globale 2019 limata al 3,5% 2020 al 3,6% tu il peso della guerra dei dazi mentre si mantiene lacrima sul PIL statunitense 2,5% 1,8 estivi ma quella sul lago zona nel 2019 1,6% da 1,9 mantenendo il 2020 a 2,7 il numero uno del Fondo Monetario Internazionale Christine lagarde firma i rischi globali salgono ma non vuol dire l’eccezione dietro l’angolo anche se l’impatto di un eventuale nudi alla metasi prende di 50 punti percentuali a lungo termine mi addormento quello che I migranti portano le malattie è un falso mito mentre è forte il rischio che la loro salute peggio di una volta arrivati nei paesi di destinazione a causa delle cattive condizioni in cui vivono altro falso mito è che siano sempre più numerosi nei 54 paesi nell’area dello e mezza Europa sono appena il 10% della popolazione previdenza il primo rapporto sulla salute dei migranti rifugiati il Viminale afferma I migranti sbarcati in Italia dall’inizio dell’anno sono ad oggi 155 anno scorso erano stati 2730 ieri 393 soccorsi Libia l’alto commissariato per i rifugiati ONU dichiara illegale mandarli indietro Pico afferma accoglienza fondamentale bisogna fare di più gli esseri l’esercito italiano attaccato mettevi militari italiani in Siria dista da lancio di un razzo terra terra italiano verso una località sciistica italiana immediata la replica di terranno in cui il comandante dell’Aeronautica sapere che li danno in paziente di combattere il regime sionista tra Israele ed eliminarlo dalla terra è il premier italiano risponde Kikcerca di colpirsi poi lo colpiamo seminata di distruggerti ne subirà le conseguenze una meritata la cronaca ha messo la sua partecipazione agli scontri di Santo Stefano prima di Inter Napoli il capo dei Viking della curva interista Nino Ciccarelli finito in carcere 4 giorni fa per rissa aggravata e altri dati della procura di Milano rispondendo solo di alcune domande con dichiarazioni spontanee davanti al GIP Guido Salvini nel carcere di San Vittore a Milano il capo Ultrà ha confermato anche di essere rimasto ferito negli scontri manuali organizzativi nel blitz ultima notizia è morto all’età di 78 anni Armin Loacker il re dei re lo riferisce Cry Alto Adige la diarrea è stata fondata nel 1925 da suo padre Alfonso insieme alla sorella Cristina Armin Loacker ha sviluppato L’azienda che ora è un Big Player del settore a livello internazionale allora che conta 1000 dipendenti con un volume d’affari di 330 milioni di euro oggi è guidata dei figli di Armin Andrea che Martin Loacker e dal nipote un riccio due anelli e tutto grazie per averci seguito alle news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa