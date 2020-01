Ultime Notizie Roma del 21-01-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale la Cina ha annunciato oggi la quarta vittima accertata del misterioso virus simile a Sars scomparso dal dicembre scorso ieri sono stati gli stessi esperti della commissione della Salute cinese a confermare che il virus trasmissibile da uomouomo l’organizzazione Mondiale della sanità ha convocato per domani un comitato di emergenza via libera della giunta delle immunità del Senato al processo a Salvini sulle ipotesi di accusa di sequestro di persona respinta la proposta del presidente Gasparri di negare la richiesta di autorizzazione a procedere hanno votato contro i 5 senatori della Lega a favore 4 di Forza Italia e barbone di Fratelli d’Italia in caso di fare il regolamento del Senato fa prevalere i no e alla vigilia dell’avvio del processo di impeachment al senato è piccolo scambio di accuse tra Demetra il leader della minoranza demansionato Chuck camera definito una vergogna la risoluzione presaleader repubblicano Mitch metano auto per definire le regole del processo civile presidente americano in volo verso d’agosta parlato di sfacciata vendetta politica per conto del Popolo americano alcuni ragazzi sono di ieri sera nei pressi dell’ ambasciata statunitense a Baghdad le sirene d’allarme dell’ambasciata sono scattate subito Dopo l’esplosione non è chiaro Se l’attacco sferrato probabilmente Corrado di Katiuscia abbia provocato il presidente francese Emmanuel Macron è quello americano Donald Trump si sono accordati per un’estensione dei colloqui sulla prevista tazza francese sui giganti del web facendo slittare anche le minacce sanzioni americane con la cronaca parlato di una bella discussione con Trump eccellente il commento del presidente americano porta in chiusura l’Atalanta perde in casa contro la Spal per 21 nel posticipo della 20esima giornata di Serie A e perdo il quarto posto in classifica occupato dalla Roma siamo stati troppo passivi il commento post partita del tecnico Gasperini E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa