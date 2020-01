Ultime Notizie Roma del 21-01-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale buona giornata e Ben ritrovati ascolto da Francesco Vitale la Cina ha annunciato oggi la quarta vittima accertata del misterioso virus simile a Sars scomparso dal dicembre scorso è dall’Australia arriva la notizia di un primo caso sospetto su un uomo appena rientrato proprio dalla Cina ieri sono stati gli stessi esperti della commissione della Salute cinese a confermare che il virus è trasmissibile da uomo l’organizzazione Mondiale della sanità ha convocato per domani a comitato di emergenza si farà oggi pomeriggio alle 17 a digiuno vertice di maggioranza sulla giustizia e sulla prescrizione alla riunione oltre al premier Giuseppe Conte al ministro della giustizia Alfonso Bonafede parteciperanno le legazioni dei partiti di maggioranza e una riunione che considero Confido sia risolutiva l’ospizio di cotte il caso Gregoretti via libera della giunta delle immunità del Senato al processo a Salvini sulle ipotesi di accusa di sequestro di persona respinta la proposta del presidente Gasparri di negare la richiesta di autorizzazione a procederehanno votato contro i 5 senatori della Lega a favore 4 di Forza Italia e Balboni di Fratelli d’Italia in caso di pareggio regolamento del Senato a prevalere in ho un terremoto di magnitudo 3.6 è stato registrato dall’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel foggiano a 4 km da Carpino la scossa è avvenuta alle 424 una profondità di 20 km gli altri comuni più vicini all’epicentro sono Cagnano Varano Ischitella i numeri del califfo Abu Ibrahim è stato identificato dal intelligence occidentali namir Mohamed abdulrahman al mare di Noto con il nome di guerra di Abdullah lo riferisce il Guardian citando Due fonti di servizi di intelligence kg verde leasys è originario di tale affari Miracast sulla sua testa pendeva una taglia di 5 milioni di dollari spiccata di recente dal dipartimento di stato americano sto ancora facendo discutere la partecipazione di un’opera per al prossimo festival della canzone italiana a Sanremo Junior cally tra alcol e condanne per furto tante le polemiche Noi abbiamosentito il parere il commento dell’avvocato dello Stato Giulio bacosi presidente di democrazia nelle regole una volta e non potrebbe essere Altrimenti alla costituzione l’incipit dell’articolo 33 della carta l’arte e la scienza sono libere non sono in senso assoluto senza dire fare la qualunque lo crediamo e non lo crediamo perché stando sempre al testo della Costituzione Non solo ma libero ne è l’insegnamento della Scienza ci parlano del bello e del vero è che squarciano il cielo per rendere visibile quel poco che non appare tale Comunque non la fare gli occhi latte Si può denunciare la violenza come dimostra per tutti il Guernica di Pablo Picasso insegnare almeno non contesto ordinamentale il cui superadovere inderogabile di solidarietà ai sensi dell’articolo 2 della carta e ci impegna piuttosto a combattere ogni forma di violenza e alla luce di queste coordinate che crediamo vada risolto il problema è tutto un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa