Ultime Notizie Roma del 21-01-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale in ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Latina annunciato di aver registrato la quarta vittima a causa del virus misterioso simile alla sarta secondo le autorità sanitarie locali la vittima È un 89enne l’uomo 80 riferito in un comunicato stampa è deceduto nella città di iguana il focolaio da dove si è diffuso il virus dopo aver accusato difficoltà respiratoria la giunta per le immunità ha votato si ha l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Gregoretti il leader della Lega aveva chiesto ai senatori e del suo partito di votare a favore del suo processo poco dopo l’inizio del vertice è stato lanciato dal Carroccio il sito digiuno per salvini.it per chiedere lo sciopero della fame in solidarietà il leader leghista la maggioranza non partecipa al voto mentre Forza Italia vota contro l’autorizzazione a procedere da Bruxelles ha parlato Luigi Di Maio Salvini è passato da sovranistasono tattiche il premier Conte dopo il voto io già chiarito come ministro ma non mi posso sostituire la decisione di Salvini della giunta e dell’aula l’iran ha confermato che sono stati due missili strati control aereo precipitato lo scorso VIII gennaio con 176 persone a bordo per la maggior parte iraniani e canadesi l’inchiesta avviata da Teheran ha prodotto un primo rapporto dell’aviazione civile iraniana si legge due missili sono stati lanciati da Nord in direzione del velivolo torniamo in Italia un terremoto di magnitudo 3.6 è stato registrato dall’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel foggiano 4 km da cosa è venuta alle 424 una profondità di 20 km gli altri comuni più vicini all’epicentro sono Cagnano Varano Ischitella Ed ora parliamo di scuola prima assemblea sindacale faccia con il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacificoperché Riparte dalla direttiva 14 del 2002 con la volontà di informare consultare e dibattere con i lavoratori e su quello che deve essere cambiata nel rinnovo del prossimo contratto collettivo nazionale ma anche nei prossimi contratti integrativi di istituto è importante informare i lavoratori alla luce sia della normativa contrattuale vigente Quindi con una lettura critica del di tutti gli aspetti che non vanno dal contratto scaduto per il segno 2016-2018 Ma anche sulla contrattazione Istituto rispetto alle altre volte negli istituti e soprattutto rispetto a una giurisprudenza giurisprudenza che grazie all’azione e alle vertenze sindacali vertenze legali promosse da avvocato ANIEF è riuscita ancora una volta a vincere in Cassazione su un argomento molto importante la ricostruzione di carriera di tutto il personale di ruolo è la ricostruzione di carrieradi tutto il prodotto svolto rispetto a invece quel servizio che dopo i primi 4 anni la neve non veniva sperimentato un pezzo del servizio svolto negli anni di precariato finale 16 18 20 24 anni di servizio non viene attualmente valutato per via di una donna che per i giudici della del del Lavoro confermata dalla Cassazione deve essere invece non applicata disapplicata perché in contrasto col diritto dell’Unione Quindi tutti coloro che sono di ruolo hanno avuto di ricostruzione di carriera È importante che portino il proprio stato matricolare vedrò di ricostruzione di carriera tutti una copia dell’ultimo cedolino a uno dei dirigenti sindacali Bellaria affinché possa essere valutato sia opportuno fare ricorso a recuperare da 5 a €15000 di arretrati durante la ricostruzione di carriera da Persicooppure anche andare a vedere se sei venuto il riallineamento Di questa carriera dopo appunto 15 16 20 anni di servizio questo è tutto molto importante insieme a Iris che sono dovuti nei passaggi di ruolo per sempre da collaboratore scolastico a assistente amministrativo senza niente della scuola dell’infanzia o della scuola elementare a insegnante della scuola media viene riconosciuto tutto il pre ruolo precedente è importante anche durante periodo di precariato Farsi riconoscere gli scatti di anzianità precari anche i risarcimenti dovuto al termine S7 ha anche diritto alle ferie non godute sono tutti quindi approdi a cui è arrivata la giurisprudenza di legittimità in Italia mi dire giurisprudenza bisogna andare a reclamare i propri diritti di tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa