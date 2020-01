Ultime Notizie Roma del 21-01-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale venerdì trovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio quarta vittima per il virus in Cina primo caso sospetto in Australia controlli sui voli il virus si trasmette da persona a persona la conferma è giunta dalla Commissione salute pubblica del governo cinese Domani riunione del comitato di emergenza dell’organizzazione Mondiale della sanità la giunta per le immunità del Senato ha bocciato la relazione del presidente Maurizio Gasparri dando così il primo via libera al processo Matteo Salvini per la vicenda della nave Gregoretti contro il No il processo decisivo il voto come annunciato dei cinque componenti leghisti dell’organismo mentre gli esponenti della maggioranza non hanno partecipato alla riunione definita illegittima i componenti di Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno votato a favore della relazione Gasparri da regolamento del Senato passa il voto contrario alla relazione sardine Salvini aspira fino all’ultimo giorno in assemblea Bibbiano le sardine confermano ladi giovedì prossimo in contemporanea con quella della Lega e per sabato la chiusura della campagna elettorale Sara Alvignano Papeete di Milano Marittima gli articoli del impeachment rappresenta affronta la Costituzione alle nostre istituzioni gli stessi articoli il processo corrotto che li ha generati non sono più l’azione politica spudorata Democratici che vado in Svizzera così gli avvocati del presidente Donald Trump guidati dal legale della Casa Bianca Cipollone dall’avvocato personale del Taekwondo j6 color in una lettera di 110 pagine depositate in vista dell’avvio del processo in Senato sulla messa in stato di accusa del Tycoon gli avvocati del preside a Cusano Idem di aver fabbricato le cose ovvero abuso di potere ostruzione delle indagini del congresso per ribaltare il risultato elettorale del 2016 interferire nelle presidenziali del 2020 tutto un’aberrazione della Costituzione che il Senato beve rapidamente e sonoramente condannare in chiusura da diamo un rapido sguardo alla borsa quelle asiatiche chiudono in calo con investitori che tremanoil contagio del coronavirus proveniente dalla Cina fari puntati sul forum di Davos dove si appendono indicazioni sull’andamento dell’economia globale sulle politiche monetarie delle banche centrali in rosso Tokyo con investitori che fanno le prese di profitto dopo che l’indice nipponico ha raggiunto i massimi in 16 mesi sul fronte valutario lo Yen e torna da prestarsi a 110 sul dollaro 122 sull’euro in Rossi listini della Cina con Shanghai si è in forte calo Hong Kong mare anche se vuole mongai sul versante macroeconomico prevista la riunione dell’ecofin i dati sulla bilancia commerciale spagnola il tasso di disoccupazione l’indice delle retribuzioni e della fiducia degli investitori istituzionali in Germania ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa