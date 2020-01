Ultime Notizie Roma del 21-01-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale In studio c’è una Maggiore consapevolezza del cambiamento climatico è diventato un tema caldo ma da un altro punto di vista non è stato fatto nulla lei emissioni di CO2 non sono state ridotte le Questo è il nostro obiettivo l’ho detto attivista per il clima Greta tumberg al Forum economico mondiale di Davos e invitando ad ascoltare i giovani la scienza e criticando l’atteggiamento dei media le persone muoiono a causa del cambiamento climatico è anche una sola frazione di di centigrado di riscaldamento importante ma non credo di aver mai visto una sola media comunicarlo anche il DG del Fondo Monetario Internazionale georgieva ha invitato tutti ad agire sul cambiamento climatico spiegando che il comunità internazionale deve favorire politiche di bilancio che viene un sostegno economia emissioni Zero identificando i rischi collegati al clima nel settore finanziario in mattinata è atteso Trump ci sono nuovi 77 casi indi persone contagiate da nuovo virus che ha già causato 6 morti portando a 291 il totale lo riferiscono le autorità sanitarie cinesi mentre dall’Australia arriva la notizia di un primo caso sospetto sul appena rientrato proprio dalla Cina ieri sono stati gli stessi esperti della commissione della Salute cinese a confermare che il virus è trasmissibile da uomo l’osservatorio Mondiale della sanità convocato per domani un comitato di emergenza paura di un’espansione del contagio influenzano anche i mercati le borse asiatiche chiudono in casa presidente repubblicano del Senato americano a Mitch mcconnell ha presentato la risoluzione che detta i tempi del processo di impeachment nei confronti e comprime in Appena due giorni dalla scadenza data ad accuse difesa per presentare i loro argomenti di apertura seguiranno 16 ore di domande da parte dei senatori solo dopo questa fase sarà possibile presentare mozioni per chiedere con una testimoni e documenti la risoluzione cosa la volontà di Trump di chiudere in fretta il processo era dei democratici che definiscono la mossa una vergogna Nazionale tra parla di sfacciata vendetta politica mentrerivela che il 51% degli americani vorrebbe una condanna E45 la sua assoluzione led capo dell’interpol Mengoni Way scomparso nel settembre 2018 durante una visita in Cina è stato condannato a oltre tre anni di carcere per corruzione l’ho reso noto il tribunale Popolare di Pjanic in mente è stato anche multato per due migliori di quando si terrà oggi alle 17 a Palazzo Chigi nuovo vertice di maggioranza sulla giustizia e sulla pressione alla riunione oltre il premier Giuseppe Conte al ministro della giustizia Bonafede parteciperanno i partiti di maggioranza è una riunione che considero Confido sia risolutiva l’ufficio di Conte secondo il quale avere una giustizia giusta in essere cittadini la mediazione potrebbe concentrarsi sulla differente trattamento che ferma restando la riforma Bonafede sarebbe riservato ad assolti e condannati in primo grado mantenendo il blocco definitivo per i secondi le conseguenze economiche attivate dall’inadempimento di arte Romita lo sia il fallimento del progetto di preservazione rilancio di rami d’azienda porterebbero un impatto economico pari a una riduzione del PIL di 3 miliardi di euro pari allo 0 2%italiano non scrivono i regali dei commissari delle Silva nella memoria depositata nella causa civile in corso a Milano sull’addio del gruppo Franco indiano al Polo siderurgico con base a Taranto per i commissari con il provvedimento di riesame che ha dato l’uso dell’ altoforno 2 e venuto meno il presupposto di gran parte delle argomentazioni avversarie un terremoto di magnitudo 3.6 è stato registrato dall’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel foggiano a 4 km da Carpino la scossa è avvenuta 16:24 una profondità di 20 km gli altri comuni più vicini all’epicentro sono Cagnano Varano Ischitella l’amministrazione penitenziaria disposti licenziamento di ispettori trombettisti appartenenti alla banda musicale della polizia penitenziaria che lo scorso XXVII marzo a Napoli suonarono le cosiddette nozze trash tra il cantante neomelodico siciliano Tony Colombo e la vedova del boss della camorra Gaetano Marino secondo quanto si è appreso con il danno d’immagine recato degli ispettori sarebbe venuto meno il rapporto fiduciario con il corpo della penitenziaria era l’ultima notizia buon proseguimento di Ascoli

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa