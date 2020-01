Ultime Notizie Roma del 21-01-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale e venerdì trova dell’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio la Cina ha annunciato di aver registrato nuovi decessi dovuti al Virus misterioso simile alla sarà il numero delle vittime è salito sei le autorità sanitarie cinesi segnalano che ci sono 77 nuovi casi in Cina persone contagiate dal virus portando 291 il totale nessuno se lo sarebbe aspettato c’è una Maggiore consapevolezza del cambiamento climatico diventato un tema caldo ma da un altro punto di vista non è stato fatto nulla le emissioni di CO2 non sono state ridotte ed è questo il nostro obiettivo ha esordito così gretatumberg la giovane attivista svedese per il clima nel suo discorso al Forum economico mondiale di Davos in Svizzera che l’edizione di quest’anno è tutto incentrato sulla sostenibilità l’esortazione della diciassettenne alla platea è stata quella di iniziare ad ascoltare la scienza che deve essere portato al centro della conversazione e di considerare la crisi per quello che è perché le persone muoiono a causa del cambioin un passaggio del suo intervento alla giovane anche criticato i mezzi di informazione accusandoli di non comunicare in modo corretto sul tema l’iran ha confermato che sono stati due i missili sparati contro la traino precipitato lo scorso VIII gennaio con 176 persone a bordo per la maggior parte iraniani canadesi l’inchiesta avviata da terra ha prodotto un primo rapporto dell’aviazione civile iraniana in cui si legge due missili sono stati Lancia in direzione del velivolo sono stati licenziati 5 agenti della polizia penitenziaria trombettisti appartenenti alla banda musicale delle forze dell’ordine che lo scorso XXVII marzo Napoli avevano suonato le cosiddette nozze trash il cantante neomelodico siciliano Tony Colombo e Tina Rispoli vedova del boss della camorra Gaetano Marino la decisione giunta quasi 10 mesi dal matrimonio tra Colombo Ladispoli T5 ispettori della polizia penitenziaria sono stati immortalati in una serie di video girati dai fan e postati sui social mentre suonavano la tromba in occasione del pomposo matrimonio a coinvolgere rattata un’agenzia che organizza eventiimmagini delle nozze che li prendono anche i trombettisti all’opera erano diventate subito virali sul web ed erano risultato determinanti per gli ispettori per incastrare sospesi poi in via cautelativa da parte del affettuoso corteo nuziale con tanto di carrozza Bianca trainata da cavalli quel 27 marzo aveva bloccato il traffico lungo Corso Secondigliano ci vediamo con la musica è già saldato l’evento 30 anni e un giorno di Luciano Ligabue concerto del rocker che si terrà il 12 settembre a Reggio Emilia nel Arena Campovolo che sarà inaugurata proprio in quell’occasione a poco più di 2 mesi dall’apertura delle prevendite sono già stati staccati 100mila biglietti la serata che 20:30 prodotta e organizzata da riservarossa & Friends and partners celebrerà i 30 anni di carriera del cantautore che ha cominciato la sua carriera nel 1990 nonostante l’anticipato pienone 20 sono andata unica Proprio per permettere al pubblico di vivere un’esperienza irripetibile fa sapere l’organizzazione tramite una nota e continuiamo a parlare di musicae tu quel giorno mezzogiorno alle 4 essere dal 17 gennaio in radio in tutti i Digital Store un colpo solo il quinto singolo di blog l’artista milanese che vuole coniugare il tema del viaggio con un sound molto interessante l’idea del viaggio come rottura con quello che diciamo l’ambiente intorno al quale Insomma abbiamo tutto noi insieme a noi siamo attaccati emozionalmente anche da un lato state volte in clinica ci si può anche solo è un viaggio una fuga Sonia sempre in giroritornano un viaggio che si conclude bene un viaggio che ha bisogno anche di ritrovare un po’ di positività io allora effettivamente questa una cosa che mi hanno fatto notare anche altre volte diciamo che probabilmente che quando Comunque sì una canzone Cerco sempre un giorno cosa che faccio stare bene me quindi quel momento Evidentemente non si metteva Come dicevano anche i grandi durativo dalla crisi non a caso appunto un’idea Magari ti vesti che che che in primis quello che ho dentro io quindi probabilmente presto questo effetto Diciamo che arriva che ritornano

