Ultime Notizie Roma del 21-01-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con il docente Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno andiamo in Svizzera in apertura al Forum economico mondiale in corso alla nostra sfida a distanza sul clima protagonisti Greta thunberg è il presidente americano Trump giovanissimo attività stacca dicendo di una tema diventato caldo tutti parlano ma nulla è cambiato e chiede che si ascoltano i giovani la scelta Donald Trump se la prende con gli ambientalisti definendoli profeti di sventure borgogno che l’America è tornata a vincere con un boom economico nonostante la Fed e definisce gli accordi sui dazi migliori di sempre poi cita il Duomo di Firenze Notre Dame non limitiamo le parole del Presidente americano i nostri sogni che ci sono nuovi 77 casi in Cina di persone contagiate dal nuovo virus che ha già causato 6 morti portando a 291 illo riferiscono le autorità sanitarie cinesi e mentre il timore per l’espansione del morbo verso altri paesi contagia i listini europei con una seduta in calo arriva la notizia che in Cina terrebbero stati colpiti anche 14 operatori sanitari fatto questo che preoccupa molto Speriamo di esperti per il rischio che si possano determinare il PD negli ospedali come già si verifica nel 2002-2003 ferma Stars l’Unione Europea convoca per domani una visione per analizzare le nuove valutazioni del Centro europeo malattia torniamo in Italia rispetto al 2018 nel 2019 sono diminuiti i reati di matrice discriminatoria anche se 3 su 4 hanno avuto quella razza è quanto emerge dai dati dell’osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori il Ministro dell’Interno lamorgese non è più accettabile che ci siano episodi di violenza verso il diverso che prendono di mira la razza il colore di orientamento sessuale il compito delle istituzioni della politica e rendere il paese più inclusivo e porre un freno alle contrapposizioni ultime notizie in chiusura mantenere accanto al nuovo stadio una parte di San Sironon ospiterà più partite di calcio non solo attività sportive non professionistiche questo è il contenuto dei progetti presentati da Inter Milan oggi in Comune sul futuro del nazza non vuole indicazioni del comune gli ultimi vertici Club visto infatti una rifunzionalizzazione delle Meazza destinandolo prevalentemente funzioni sportive di base a funzioni di intrattenimento e tutto grazie per averci seguito le mie cose tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa