Ultime Notizie Roma del 21-01-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una sera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno l’informazione nessun timore di tornare a fare il professore universitario di un bel mestiere ma improbabile che questo accada da lunedì così il premier Giuseppe Conte risponde oggi a chi gli chiede se una vittoria del centrodestra in Emilia Romagna Potrebbe causare la caduta del governo sul caso Gregoretti Conte ribadisce che la decisione circa lo sbarco era di competenza dell’allora Ministro dell’Interno Salvini la rivendicato in pubblico aggiungere premier è che sul tema della prescrizione confida nella piena condivisione nella maggioranza gli altri venerdì prossimo riunione del comitato europeo politica e sicurezza sulla Libia si comincerà così a lavorare per la rimodulazione dell’operazione Turchia per indirizzarla solo monitoraggio dell’embargo di armi non solo via mare ma anche via Ariane ottica abilmente via terra e mentre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ribadisce la posizione italianail governo di alzare ma dialogando con tutti ed evitando nella regione la presenza militare di altri paesi il premier Conte spiega che il blocco dell’export del greggio va evitato perché altera i prima non sono delle opzioni militari Cambiamo argomento internet entrato in una nuova fase servono nuove regole l’avvertimento arriva da Nick Clegg responsabile comunicazione di Facebook vice premier britannico del governo che governi del mondo per la collaborazione del Social sulla privacy portabilità dati linguaggio doghe di integrità nella comunicazione politica ovviamente anche in guardia perché ritiene sia in corso una notte al made in internet per il Web c’è il rischio di modello cinese con valori molto diversi dice come controllo stradale censura sorveglianza separazione degli utenti poi un consiglio all’Unione Europea Big della tecnologia non giova ultima notizia in chiusura torniamo in Italia la regione siciliana si farà carico delle spese sostenute dai pazienti che ricorrono alla cannabis per uso terapeutico lo prevede un decretofirmato dall’assessore alla sanità Ruggero razza il farmaco sarà gratuito per i pazienti affetti da dolore cronico da spasticità sclerosi multipla che si rivolgeranno alle strutture sanitarie parato potrà essere di che Nelle farmacie ospedaliere è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

