Ultime Notizie Roma del 21-01-2022 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione buonasera dal microfono Giuliano Ferrigno ancora di emergenza covid in apertura il premier Mario Draghi ha firmato il decreto per attività commerciali con la lista dei negozi esenti dal greenpass il dpcm questa efficacia a far data dal primo febbraio come si specificano il tetto ti tratta che riesce sempre provvedimento di quelle attività legate alle esigenze essenziali e primari della persona quindi esigenze alimentari di prima necessità esigenze di salute come l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici alle tue sanitarie e veterinarie esigenze di sicurezza esigenze di giustizia per quel che riguarda l’elenco delle attività viene indicato il commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande e quindi ipermercati supermercati discount Minimarket e altri esercizi non specializzati di alimentari vari Commercio al dettaglio di prodotti surgelati Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali in esercizi specializzatiancora Commercio al dettaglio di carburante Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati farmacia parafarmacia intanto l’incidenza settimanale dei casi di covid in Italia si è stabilizzata e le reti e in calo ma ancora al di sopra della soglia epidemica quanto si rileva dai dati del monitoraggio settimanale all’interno della cabina di regia diffusi dall’istituto superiore di sanità incidenza sensibilizzata con 2011 casi ogni 100.000 abitanti nel periodo compreso tra il 14 e il 20 gennaio rispetto ai 1988 casi ogni 100.000 abitanti degli Stati nella settimana precedente dal 7 al 13 gennaio Cambiamo argomento hai così ti ho dato il via libera al decreto legge per i nuovi sostegni l’attività in crisi per il covid-19 news sui prezzi delle bollette dovrebbe essere di circa 1,6 miliardi La dote per i nuovi sostegni l’attività in crisi a causa del prolungarsi della scienza covid del nuovo in restrizioni Che misure saranno contenuti nel nuovo decreto sostegno e riguarderanno in particolare il turismo cultura Sport tessile-moda catering eventi e matrimonio arrivano in oltre 45,22 milioni per pulire i vetrimascherine ffp2 agli alunni gli insegnanti e personale scolastico in auto sorveglianza era l’ultima notizia per il momento l’informazione e torna la prossima edizione

