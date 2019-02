Ultime Notizie Roma del 21-02-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio proprio il giorno in cui la camera è stata votata la mozione concordata che ha sancito la tregua armata Movimento 5 Stelle lega sulla questione TAV sulla proposta deve discutere il progetto il ministro dell’economia Giovanni Tria ti ha detto favorevole allo per tutti i cantieri pubblici già cominciati quelli che sono stati già oggetto di contratti di Trattati gli accordi internazionali devono realizzarsi ha detto un giornalista della TV francese riguardo proprio la torino-lione antincendio interessato alcuni edifici alla periferia di Dacca capitale del Bangladesh al momento si contano almeno 69 vittime mentre altre 50 persone hanno riportato ferite molte delle persone sono rimaste intrappolate nei come riferiscono fonti ufficiali locali che parlando di una situazione davvero felice sottolinea come l’aria in cui si sono sprigionate le fiamme si è caratterizzato dalla presenza di numerosi edifici l’uno accanto all’altroda vicoli stretti un cadavere è stato avvistato ieri sera dai carabinieri di Comunanza nel lago di Gerosa siamo in provincia di Ascoli Piceno in corso le operazioni di recupero da parte dei Vigili del Fuoco secondo le prime informazioni Potrebbe trattarsi di un uomo di 70 anni della zona il figlio che abita in un’altra città Non riuscendo a mettersi in contatto con lui mi ha denunciato la scomparsa ai Carabinieri L’auto del settantenne trovata in una piazzale vicino al lago Cambiamo argomento sgominato Dante criminali dedite a porta e rapine arresti anche in Sicilia e Veneto dall’alba di ieri un elicottero sorvolava Cosenza 11 arresti eseguiti tra Calabria e Sicilia Veneto i paesi dell’area Schengen i carabinieri di Lamezia Terme hanno sgominato due bande criminali responsabili di furti e rapine uffici postali esercizi commerciali dell’Avellino in manette sono finiti i 11 indagati di italiani e 7 rumeni Dalle prime ore di stamattina a Lamezia Terme Catanzaro Cosenza Corigliano in provincia di Cosenza seminari provincia divia Catania Venezia e in area Schengen i carabinieri del gruppo di Lamezia Terme hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere message su richiesta della procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme bendaggi iniziate nell’aprile del 2018 hanno permesso di documentare l’esistenza di un primo sodalizio criminale costituito da 4 soggetti italiani e operante su Bari località della Sicilia della specializzato nella commissione di rapine ai danni di uffici postali l’allenamento è stata documentata l’esistenza di un secondo solo l’inizio criminale costituito da 7 soggetti rumeni operanti in mare della Calabria e diritto alla commissione di rapine e furti con il metodo della cosiddetta spaccata in danno di aziende esercizi commerciali un ufficiale della Guardia Costiera americana è stato arrestato le porte rewatch con la scusa di preparare una serie di attentati contro politici anti Trump e giornalisti per portare a termine i quali aveva accumulato un vero e proprio Arsenale Christopher mascherato nel corso di un’operazione sotto copertura delle Ghiaieauto programmato bianco nazionalista si ispirava terrorista norvegese premio Louis Braille e prende il via oggi in Vaticano lo storico San Vito dei presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo sul tema della ai lavori che saranno aperti da papa Francesco parteciperanno 190 rappresentanti religiosi che avranno anche la possibilità di ascoltare le testimonianze delle vittime di abusi il Summit si chiude domenica notte da incubo per la Juventus impegnata nella andata degli Ottavi di Champions League di Antonella e ritorno da Madrid con la sconfitta Per 2-0 contro l’Atletico di Simeone che durante l’esultanza ti lascio andare un gesto poco elegante indicando il L’avevo fatto in un latte Bologna da giocatore ha spiegato oggi la tecnica per far vedere i nostri che abbiamo gli attributi in Europa League eliminata la Lazio ha battuto ad Altilia per 20 nel ritorno dei sedicesimi stasera in campo Napoli Zurigo Inter Rapid Vienna era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa