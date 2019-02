Ultime Notizie Roma del 21-02-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno in questo giovedì 21 febbraio spazio all’informazione 42 Dei migranti che erano a bordo della nave Diciotti tra cui un minore hanno presentato ricorso al tribunale civile di Roma attraverso uno studio legale per chiedere al governo un risarcimento per essere stati costretti a rimanere in 10 giorni a bordo la notizia è stata diffusa da fonti del Viminale il ricorso secondo quanto fanno sapere le fonti del ministero emigranti tutti eritrei chiedono altrimenti al ministro Salvini o risarcimento tra il 42071 €1000 contestualmente è stato presentato un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo risarcimento al massimo un bacio Perugina replica Matteo Salvini è un argomento farlo a Francesco sulla protezione dei Minori nella chiesa invoca contro la pedofilia misure concrete in un semplice scontate condanne Francesco sollecita poi l’ascolto del grido dei piccoli che chiedono giustiziapurificazione per curare le gravi ferite causate dallo scandalo c’è nei piccoli che nei credenti E ricorda i partecipanti al vertice il peso della responsabilità che obbliga ad una discussione su come affrontare scritto male che la chiede l’umanità ieri rende Noto un portale indipendente polacco Francesca ha baciato la mano di una persona che è più vittima di pedofilia ti richiamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la capacità di prendere la realtà studiando e approfondendo il paese si sa che al termine della tortura dell’anno accademico della Louis ha un grande bisogno di rifuggire dall’improvvisazione dell’approssimazione e poi l’invito ad evitare il rischio di effetti della chiusura in sé stessi che alla fine Porta l’annullamento è un insegnamento anche per i nostri tempi in cui emergono chiusure In effetti di gruppi e individui l’ultima notizia in chiusura di cronaca verifica in corso da parte dei dirigenti scolastici su quanto sarebbe successo in una scuola elementare del folignate dopo un maestro supplente avrebbe indicato ai compagni un alunno di colore dicendo Guardate quanto è brutto il bambino secondo quanto anticipato daltutto oggi. info sarebbe poi stato fatto mettere davanti alla finestra con le spalle alla classe il maestro si sarebbe poi giustificato sostenendo di avere messo in atto un esperimento sociale e tutto grazie per averci seguito le mie tornano alla prossima edizione

