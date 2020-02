Ultime Notizie Roma del 21-02-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno e ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco in studio Un trentottenne ricoverato all’ospedale di Codogno in terapia intensiva nel Milanese del risultato positivo al test coronavirus l’uomo si è presentato giovedì al Pronto Soccorso dell’Ospedale le autorità sanitarie sta ricostruendo i suoi spostamenti hanno lasciato la Cecchignola i primi 20 italiani dopo 17 giorni di quarantena primi due morti e 13 nuovi contagi da coronavirus sulla Diamond Princess nel porto di Yokohama l’ultimo bilancio delle vittime d2247 morti guariti 18.440 i contagiati nel mondo 70 6497 Taiwan mette al bando la carne di maiale italiana Renzi chiedono incontro con te per mettere fine al teatrino Non voglio rompere Master non chiarimento dice il premier è pronto a faccia a faccia la prossima settimana e fa sapere che la porta è apertama aggiunge che pronta a presentarsi in parlamento per presentare L’agenda del governo fino al 2023 un’occasione di verifica della maggioranza Superata la prova al Senato sul decreto intercettazioni 156 Sì alla fiducia con i ma non quello di Renzi impegnato in una conferenza stampa tra i temi caldi quello della revoca della concessione ad autostrade il governo porta avanti la procedura ma interesse della controparte fare una proposta Vediamo se aperto tra le tensioni vertice straordinario dei leader dei 27 per decidere il bilancio dell’Unione Europea 2021 2017 Sarà un negoziato lungo e duro dicevo Ryan paesi del centro del nord Europa si battono per contenere le spese altri Stati per cui l’Italia chiedono un bilancio più ambizioso servono dotazioni finanziarie adeguate ha detto Conte netto il Presidente del Parlamento Europeo Sassoli la proposta presentata inaccettabile insufficiente finanziare l’impegno indicati dalla Commissione nella notte si è concluso il bilaterale tra conta il Presidente del Consiglio Europeo Charme Michelle cielo Dio xenofobogedaan awdry locali del narghilè in cui bilancio di 11 morti compresi il killer e sua madre trovati morti nella loro abitazione tra le vittime una donna incinta di 35 anni secondo il secondo il quale l’autore dell’attentato si chiama Tobias la tesi se no va bene una pagina web bello regista per la Merkel è un crimine agghiacciante per sciolto dopo 75 ritorna il terrorismo di destra l’ultradestra dhfd crimine abominevole Mattarella un gesto di ripugnante violenza e a Londra un altro attacco che non avrebbe il terrorismo come movente la moschea di Regent Park un individuo non identificato attaccate accoltellato il muezzin durante la preghiera di uccidendolo la condanna del premier Johnson torniamo in Italia l’offerta pubblica di un’intesa unipolsai banca a fare lo stile non concordata non coerente con i valori impliciti dubbi Dunque inaccettabile una bocciatura perché è una banca Santa stabile e redditizia ben gestita per competenze risorse umanericonosciuta sul mercato di riferimento realtà centrale per il sistema socio-economico del paese spiega una nota per l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Carlo Messina È un’operazione di mercato non ci sono discussi con i singoli investitori La Capitana della Sea Watch Carola racchette Ha rispettato il suo dovere di portare soccorso entrando nel porto di Lampedusa così la Cassazione conferma il no all’arresto della comandante per aver forzato il blocco motovedetta della Guardia di Finanza per ciò che dice la Suprema Corte fosse davvero così attacca la lega Sarebbe davvero sorprendentemente grave la procura di Catania intanto ha depositato la richiesta di udienza preliminare per Salvini indagato per sequestro di persona per la Gregoretti cade un simbolo di Scampia una realtà da sempre simbolo della camorra dello spaccio di droga del male cadono le vele una ruspa Ha colpito La Vela verde uno dei palazzoni del quartiere di Gomorra entro 40 giorni quei 50000 metri cubi andranno giù e in tanti da oggi Spero anche ad andare giù per sempre sia anche quei Mali che di Scampia si è impossessato per troppi anni LuigiTi ringrazio i cittadini che hanno lottato per questo è di Chiara Scampia batte Gomorra 3 a 0 di cittadini applaudono abbattiamo i pregiudizi un turista italiano di 35 anni Alessandro Ghisoni è rimasto ucciso dalla caduta accidentale di Mattia Petra in Giordania probabilmente in seguito alle forti piogge la vittima un ingegnere piacentino e lavorava a Casoni di Podenzano la ditta Bolzoni era in vacanza con la moglie una nota fotografa della città Emiliana e i suoi genitori e questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto attentamente A più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa