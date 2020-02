Ultime Notizie Roma del 21-02-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitali in studio Un uomo di 3 anni Ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Codogno risultato positivo al test del coronavirus l’uomo si è presentato giovedì al Pronto Soccorso dell’Ospedale le autorità stanno ricostruendo i suoi spostamenti hanno lasciato la signora i primi 20 italiani dopo 17 giorni di quarantena primi due morti e 13 nuovi contagi da coronavirus sulla Diamond Princess nel porto l’ultimo bilancio di 2247 morti Taiwan via carne di maiale italiana Renzi chiedono incontro con te per mettere fine al teatrino Non voglio rompere ma serve un chiarimento dice il premier è pronta al faccia a faccia la prossima settimana fa sapere che la porta è aperta ma aggiunge che pronta presentarsi in parlamento per presenta l’agenda di governo fino a 2023 un’occasione di verifica della maggioranza Superata la prova al Senato sul decreto intercettazioni 156 alla fiducia con i voti di Italia viva ma non quello di Renzi impegnato in conferenza stampadi quello della revoca della concessione ad autostrade È aperto tra le tensioni vertice straordinario dei leader dei 27 per decidere bilancio dell’Unione Europea 2021 2017 sarò negoziato lungo e duro dice fonderlaien del centro del nord Europa si battono per contenere le spese altri stati tra cui l’Italia chiedono un bilancio più ambizioso nella notte si è concluso il bilaterale fa il premier Conte Presidente del Consiglio Europeo Ciao Michelle Hollywood the ride Paradise film sudcoreano che ha vinto Locker abbiamo avuto tanti problemi con la Corea del Sud per il commercio loro l’hanno premiata con il miglior film dell’anno è stato giusto Non lo so Ha detto il Tycoon Kid film Paradise Road film straniero su come gli ultra ricchi sia Vignali dei sacrifici della classe lavoratrice e richiede 2 ore di lettura dei sottotitoli Ecco perché Trump ha lo odia il presidente anche attaccato Brad Pitt che ha sostenuto è un saputello ha detto ce l’ho di nuovo dietro la strage da hanau in cui sono morte 11 persone compresi i killer sua madre tra le vittime una donna incinta di 35 anni secondo la Bildsi chiama Tobias rabien tesi in una pagina web del regista per la Merkel è un crimine agghiacciante l’ultradestra parla di crimine abominevole Mattarella di un gesto di ripugnante violenza ea Londra attacco che non avrebbe il terrorismo come volevi te la moschea di Regent Park un individuo non identificato accoltellato durante la preghiera uccidendolo la condanna del premier Jones Cambiamo argomento l’offerta di scambio di Intesa unipolsai Banca parosteal e non concordata non coerente con i valori impliciti dubbio Dunque inaccettabile una bocciatura perché Ubi è una banca sana stabile e redditizia ben gestita per competenze risorse umane spiega una nota per l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Carlo Messina È un’operazione di mercato non ci sono discussioni con i singoli investitori La Capitana della Sea Watch Carola rackete ha rispettato il suo di portare soccorso entrando nel porto di Lampedusa così la Cassazione conferma il no al suo arresto per aver portato il blocco della motovedetta della Guardia di Finanza Se ciò che dice la Suprema Corte fosse davvero così attaccata lega sarebbesorprendentemente Graal e la procura di Catania intanto ha depositato la richiesta di udienza preliminare per Salvini indagato per sequestro di persona per la Gregoretti cade un simbolo di Scampia ma anche della camorra e spaccio di droga cadono le vere una ruspa Ha colpito la Villa Verde uno dei palazzoni del quartiere di Gomorra entro 40 giorni quei 50000 metri cubi andranno giù e in tanti Sperano che ad andare giù per sempre più anche quel male che ti piace impossessato per troppi anni Luigi De magistris e ringrazia i cittadini che hanno lottato per questo dichiara scansia Bat e Gomorra 3 a 0 un turista italiano di 35 anni Alessandro visioni rimasto ucciso dalla caduta accidentale di Mattia Petra siamo in Giordania probabilmente in seguito alle forti piogge la vittima È un ingegnere Piacentino lavorare a Casoni di Podenzano alla ditta Bolzoni era in vacanza con la moglie una nota fotografa Emiliana e i genitori era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa